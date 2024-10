Cruz Beckhams neue Freundin teilt Foto von riesiger OP-Narbe

Hinter Cruz Beckhams (19) neuer Partnerin liegt wohl eine harte Zeit. Das lässt eine riesengroße Narbe erahnen, die sich längs über ihren gesamten Rücken erstreckt. Jackie Apostel gewährt ihrer Community auf Instagram nun einen Einblick in ihre Gedankenwelt und schreibt zu dem schockierenden Anblick: "Unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich vor 3 Monaten das Laufen wieder lernte und nicht aufstehen konnte." Die Narbe erstreckt sich vom unteren Nacken entlang der Wirbelsäule bis oberhalb des Steißbeines. Wieso sie diese hat, behält die brasilianische Sängerin allerdings für sich.

Körperlich und geistig habe die vergangene Zeit deutliche Spuren bei Jackie hinterlassen. Demnach habe es ewig gedauert, bis die 29-Jährige mit sich selbst im Reinen war. Deswegen nutzt sie die Gelegenheit und appelliert an ihre Fans: "Wir alle wissen, dass es in Ordnung ist, wenn es einem nicht immer gut geht und ich hoffen, dass sich jeder so gut wie möglich um sich selbst kümmert und sich Momente nimmt, um sich auf seine geistige und körperliche Gesundheit zu konzentrieren." Jackies Fels in der Brandung war in den vergangenen Monaten wohl kein Geringerer als Cruz.

Cruz' Beziehungsstatus sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für einige Spekulationen. Erst vor wenigen Wochen machte der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) dann seine Liebe zu Jackie offiziell. Zu einem Foto von seiner Partnerin schrieb der Promispross im Netz: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich." Cruz und Jackie trennt ein Altersunterschied von zehn Jahren, was vor allem Victoria sauer aufgestoßen sein soll, wie ein Insider gegenüber OK! behauptete: "Obwohl Victoria Beckham sich darüber freut, dass Cruz in seiner Beziehung glücklich zu sein scheint, hat sie einige Bedenken wegen des Altersunterschieds und ob ihr jüngster Sohn für eine solche Bindung bereit ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jacki Apostels Rückennarbe

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige