Stört Victoria Beckham das Alter von Sohn Cruz' Freundin?

Cruz Beckham (19) machte vor Kurzem seine Liebe zu Jackie Apostel offiziell. Die Sängerin ist zehn Jahre älter als ihr Freund, was seiner Mutter ein Dorn im Auge sein soll. "Obwohl Victoria Beckham sich darüber freut, dass Cruz in seiner Beziehung glücklich zu sein scheint, hat sie einige Bedenken wegen des Altersunterschieds und ob ihr jüngster Sohn für eine solche Bindung bereit ist", plauderte ein Insider im Gespräch mit OK! aus. Demnach verstehe sich die Modemacherin ansonsten aber gut mit der Brasilianerin.

Die Turteltauben lassen sich von Victorias Zweifeln aber nichts anmerken. Erst vor wenigen Tagen spazierten Cruz und Jackie ganz verliebt durch Beverly Hills. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der Promi-Spross und seine Liebste eine kleine Shopping-Tour durch den exklusiven Stadtteil von Los Angeles machen. Auf einem Schnappschuss geben sich die beiden einen Kuss, während der 19-Jährige den Arm um seine Freundin gelegt hat. Von den Paparazzi scheinen sie sich nicht stören zu lassen: Der Sohn von David Beckham (49) blickt auf einem Bild direkt in die Kamera, als ihm Jackie einen Schmatzer auf die Wange gibt.

Die 29-Jährige und der Hobbysänger sollen schon seit dem Sommer anbandeln. Vor wenigen Wochen sorgte seine Ex-Freundin allerdings für Negativschlagzeilen. Bby Ivy, die mit bürgerlichem Namen Viktoria Reitan heißt, postete ein TikTok-Video, das einen niedlichen Moment aus ihrer Beziehung zeigte. Dazu schrieb die gebürtige Norwegerin: "So waren wir zusammen und er hat mich trotzdem betrogen."

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, Sängerin

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im Januar 2023

