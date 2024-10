Die ersten "The Masked Singer"-Masken 2024 stehen fest

Ab Samstag, den 23. November, geht es los: Die elfte Staffel von The Masked Singer flimmert über die Bildschirme. Und nun sind die ersten Masken bekannt: In diesem Jahr wird es an hitzigen Performances und eisigen Auftritten wohl nicht fehlen – dafür werden der Feuersalamander und der Schneemann sorgen! Wie ProSieben in einer Pressemitteilung erklärt, wird der Feuersalamander das Publikum nicht nur mit einer Gesangseinlage begeistern, sondern auch mit einer spektakulären Feuershow.

Doch auch der Schneemann wird bei "The Masked Singer" für einen coolen Auftritt sorgen. So kann er beispielsweise seine Karottennase im Handumdrehen zu seinem Mikrofon umfunktionieren und bei kräftigem Schütteln Kunstschnee fallen lassen. Und damit die weiße Winterfigur nicht friert, ist sie mit einem Schal aus sage und schreibe fünf Metern Länge ausgestattet.

So wie in den Jahren zuvor wird auch in der diesjährigen Staffel Matthias Opdenhövel (54) die Moderation übernehmen. Die Jury wird dieses Mal aber aus ein paar neuen Gesichtern bestehen. So wird Palina Rojinski (39) ab November neben Rea Garvey (51) in der "The Masked Singer"-Jury sitzen und erraten, welche Stars sich unter den Kostümen verstecken. Zudem werden in den sechs Liveshows sechs weitere Jury-Duos ihr Glück versuchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Palina Rojinski und Rea Garvey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige