Frisch verheiratet: So stellt sich Lana Del Rey ihre Ehe vor

Lana Del Rey (39) hat vor wenigen Wochen überraschend ihren Freund Jeremy Dufrene geheiratet. Vor der Hochzeit gab die Sängerin im Interview mit Vogue Italia Einblicke in ihre Vorstellungen von Liebe und Ehe. Sie offenbarte, dass sie jemanden heiraten möchte, der wie sie an die Liebe glaubt und bereit ist, ein einfaches Leben mit ihr zu führen. "Die meisten Leute, die ich getroffen habe, wollten, dass Hollywood der dritte Teil in unserer Beziehung ist. Wenn ich heirate, dann jemanden, der wie ich glaubt, dass Liebe genug ist", stellte sie klar.

Diesen besonderen Menschen scheint die "Say Yes To Heaven"-Interpretin nun in dem Krokodiljäger gefunden zu haben. "Ich werde genug für ihn sein, und er wird genug für mich sein", erklärte Lana weiter. Auch gemeinsamen Nachwuchs könne sie sich gut vorstellen. Wichtig sei ihr jedoch vor allem, einen gewissen Funken zwischen sich und ihrem Liebsten zu bewahren. "Liebe bedeutet, gerettet zu werden, und das ist magisch. Ich glaube an Magie, weil sie für mich bedeutet, optimistisch zu sein, Hoffnung zu haben und sie teilen zu können", beteuerte sie.

Lana und Jeremy kennen sich bereits seit fünf Jahren, doch erst vor Kurzem fanden sie zueinander. Dann ging alles plötzlich ganz schnell: Ihre intime Hochzeitszeremonie fand letzten Monat am Wasser in Des Allemands, Louisiana, statt – nur Wochen nachdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hatte. Fans und enge Vertraute der 39-Jährigen sollen angesichts der impulsiven Entscheidung besorgt sein. Doch Lana selbst machte am vergangenen Wochenende gegenüber Daily Mail deutlich: "Es ist alles gut. Wir sind glücklich."

Lana Del Rey und Jeremy Dufrene, 2019

Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

