Lily Collins macht Charlie Liebeserklärung zum Hochzeitstag

2021 hatten sich Lily Collins (35) und ihr Partner Charlie McDowell (41) das Jawort gegeben – jetzt feiert das Ehepaar bereits seinen dritten Hochzeitstag. Anlässlich dessen widmete die Schauspielerin ihrem Gatten im Netz eine rührende Liebeserklärung. "Alles Gute zum Hochzeitstag für den Mann, der mich am meisten zum Lachen bringt. Drei Jahre in deinen Armen zu liegen, war das größte Geschenk. Mit nacktem Oberkörper und in einem einfachen T-Shirt gibst du mir das Gefühl, der besonderste Mensch auf dem Planeten zu sein. Ich bete dich an. Mehr als ich sagen kann. Auf unzählige unglaubliche gemeinsame Momente. Und wenn man bedenkt, dass das Beste noch kommt...", schreibt Lily auf Instagram zu einer Bilderreihe von sich und Charlie.

Der Drehbuchautor lässt sich die Gelegenheit, seine Liebste mit ein paar schönen Worten im Netz zu ehren, selbstverständlich nicht nehmen. Auch er postet die schwarz-weißen Paaraufnahmen, auf denen Charlie und Lily glücklich und verspielt vor der Kamera posieren, und kommentiert: "Alles Gute zum dritten Jahrestag für den besten Menschen, den es gibt. Ich liebe dich so sehr. Auf viele weitere Lachanfälle."

Im September 2021 traten die Emily in Paris-Berühmtheit und der Regisseur im Kreise ihrer Liebsten vor den Altar, um gemeinsam den Bund der Ehe einzugehen. An ihrem besonderen Tag trug Lily ein eng anliegendes, hochgeschlossenes Brautkleid aus Spitze und einen ebenso spitzenreich verzierten Schleier mit Kapuze. "Mit Abstand mein Lieblingsmoment von 2021. Das Jahr, in dem ich meinen besten Freund und meine Liebe geheiratet habe", schwärmte die Tochter von Phil Collins (73) auf Instagram.

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Februar 2024

Getty Images Lily Collins bei der Met Gala 2023

