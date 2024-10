Nach Baby-News: Gisele Bündchen ist jetzt erstmals unterwegs

Erst kürzlich machten süße Neuigkeiten die Runde: Gisele Bündchen (44) soll von ihrem Freund Joaquim Valente (34) schwanger sein. Jetzt wurde das Supermodel erstmals in der Öffentlichkeit entdeckt – und scheint sehr bedacht darauf zu sein, ihren wachsenden Babybauch zu verstecken. Das beweisen nun Schnappschüsse, die Page Six vorliegen: Auf den Aufnahmen ist sie nach dem Besuch eines Pilates-Kurses auf dem Weg zu ihrem Auto und dabei in ein schwarzes Top, Sportleggings sowie ein mintgrünes Hemd gekleidet. Außerdem hat sie eine braune Handtasche sowie eine Trinkflasche bei sich, die sie gekonnt auf der Höhe ihres Bauches trägt und so die trotzdem zu erkennende kleine Wölbung versteckt.

Für die 44-Jährige ist es der dritte Nachwuchs. Aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Tom Brady (47) stammen ihre Kinder Benjamin (14) und Vivian (11), die Gisele trotz Warnungen ihres Arztes zu Hause auf die Welt brachte. Laut Daily Mail soll sie dies nun erneut planen: Demnach habe das Paar vor, eine harmonische Atmosphäre für die Familie zu schaffen – weshalb es ihr und dem Jiu-Jitsu-Trainer am Herzen liege, das Baby in ihrem luxuriösen Anwesen in Miami zu bekommen.

Die gebürtige Brasilianerin war 13 Jahre mit Footballstar Tom verheiratet, das Paar verkündete jedoch 2022 sein Liebes-Aus. Im darauffolgenden Jahr wurde ihre Beziehung zu Joaquim bekannt – und allem Anschein nach krönen die zwei ihre Liebe jetzt mit einem gemeinsamen Kind. Das bestätigte ein Insider gegenüber People. "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen", enthüllte dieser. Wie weit Gisele in ihrer Schwangerschaft ist, ist jedoch bis dato nicht bekannt.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

