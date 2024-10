Nachts an Tanke gestrandet: Elton erlebt wilden Malle-Urlaub

Der beliebte TV-Moderator Elton (53) hat auf Mallorca ein Abenteuer der besonderen Art erlebt. Während eines spontanen Aufenthalts am Ballermann feierte der ewige Praktikant von Stefan Raab (58) ausgelassen im legendären Bierkönig. Dort wurde er von der Sängerin Marry, mit der er befreundet ist, auf die Bühne eingeladen. Nach einer mitreißenden Performance endete die Nacht jedoch unerwartet: Aufgrund eines heftigen Unwetters strandete Elton mit seinen Freunden mitten in der Nacht an einer Tankstelle nahe Campos.

Alles begann, als Elton gemeinsam mit seinen Freunden das letzte Partywochenende der Saison auf der Ferieninsel genießen wollte. Im Bierkönig heizte Marry dem Publikum ein, indem sie den Moderator auf die Bühne holte. Die Stimmung kochte über: Elton ließ sich von den Fans sogar zu einem spontanen Stage-Diving hinreißen. Doch auf dem Rückweg zur gemieteten Finca wurden sie von sintflutartigen Regenfällen überrascht. Ihr Taxifahrer musste die Fahrt abbrechen, da die Straßen überflutet waren. Der Fahrer setzte die Gruppe gegen drei Uhr morgens an einer Tankstelle ab und kehrte um. Der Tankwart ließ Elton und seine Freunde jedoch nicht in die Tankstelle. Nur mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet warteten sie bei 15 Grad unter dem Dach bei den Zapfsäulen. Der Moderator startete einen Livestream auf Instagram. "Ich fühle mich wie in 'Elton vs. Wild'", scherzte er und nahm die Situation mit Humor. Als schließlich gegen fünf Uhr morgens der Regen nachließ, entschied sich die Gruppe, zu Fuß den Weg zu ihrer Finca fortzusetzen.

Bekannt wurde Elton als Sidekick von Stefan Raab in der beliebten Fernsehsendung "TV total", wo er mit seiner authentischen Art schnell die Herzen der Zuschauer eroberte. Seitdem ist er aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und moderiert erfolgreich Formate wie "Wer weiß denn sowas?" und "1, 2 oder 3". Trotz seines Erfolgs ist der Moderator privat ein Familienmensch und legt großen Wert auf sein Privatleben. Seine Abenteuerlust und Bodenständigkeit zeigen, dass er auch abseits der Kameras für jeden Spaß zu haben ist. Das spontane Stage-Diving und sein Umgang mit der ungeplanten Situation auf Mallorca unterstreichen seinen Sinn für Humor und sein positives Naturell.

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer mit Laura Wontorra bei "Drei gegen Einen"

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

