Er ersetzt Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Wie RTL berichtet, übernimmt Jan Köppen (41) überraschend die Moderation von Stefan Raabs (57) Fernsehshow "Du gewinnst hier nicht die Million" – und löst damit Elton (53) ab. Nachdem dieser die ersten drei Folgen als Spielleiter präsentiert hatte, wird der Dschungelcamp-Moderator nun am heutigen Abend um 20:15 Uhr durch die neueste Ausgabe führen. Die Aufzeichnung findet in den bekannten Studios in Köln statt. Mit Jan als neuem Gesicht erhofft sich das Produktionsteam einen neuen Schwung und abwechslungsreiche Unterhaltung für die Zuschauer.

Die Gründe für den plötzlichen Moderatorenwechsel sind bisher nicht offiziell bekannt gegeben worden. Der 41-Jährige ist jedoch kein Neuling im Showgeschäft und hat bereits in zahlreichen Formaten seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Seine charmante und lockere Art machte ihn unter anderem bei "Ninja Warrior Germany" und "Take Me Out" zu einem Publikumsliebling. Fans von "Du gewinnst hier nicht die Million" sind gespannt, wie er den Quiz-Klassiker neu interpretieren wird und ob er frischen Wind in die Show bringen kann.

Jan hat sich im Laufe seiner Karriere als vielseitiger und charismatischer Moderator etabliert. Seine sympathische und humorvolle Art machte ihn beim Publikum besonders beliebt. Private Einblicke zeigt er eher selten. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" machte er zuletzt aber eine Ausnahme und verriet, wie das perfekte erste Date für ihn aussehen würde: "Das gibt es für mich auf dem Papier einfach nicht. Ein Date passiert. Am Ende können zwei Dosen Bier und eine Pizza auf der Mauer im Park das romantischste sein, was man sich vorstellen kann, wenn der Flow stimmt."

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

Getty Images Jan Köppen, "Let's Dance"-Moderator 2022

