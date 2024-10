Paris Hilton und Nicole strahlen gemeinsam auf Red Carpet

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben bei den diesjährigen CFDA Fashion Awards alle Blicke auf sich gezogen, als sie gemeinsam über den roten Teppich liefen! Die langjährigen Freundinnen strahlten in atemberaubender Couture im American Museum of Natural History in New York: Paris verzauberte die Anwesenden in einem mit Rosen verzierten Minikleid von Oscar de la Renta (✝82), während Nicole in einem eleganten langen schwarzen Kleid aus Leder erschien.

Die Rückkehr von Paris und Nicole ins Rampenlicht folgt auf ihre kürzliche Wiedervereinigung, nachdem viele Jahre über ihren legendären Streit von 2005 spekuliert worden war. Die berühmte Fehde führte damals fast zum Bruch ihrer Freundschaft und war begleitet von Schlagzeilen über Eifersucht und öffentlichen Spannungen. Nicole erklärte später in einem Interview mit W Magazine: "Es war nur ein kleiner Zwischenfall in unserer über 40-jährigen Freundschaft." Paris stimmte zu und stellte klar, dass die Medien den Streit damals übertrieben hätten. Tatsächlich hätten sich die beiden bereits 2006 versöhnt und sehen die damaligen Probleme heute als überwunden an.

Die Geschichte der beiden reicht bis in ihre Kindheit zurück – nicht nur freundschaftlich, sondern auch beruflich sind die beiden seither auf einer Wellenlänge: Ihre Show "The Simple Life" startete 2003 und zeigte die beiden Jet-Setter dabei, wie sie sich in eher ländlicheren Umgebungen durchschlagen mussten. Mit "Paris & Nicole: The Encore" wollen die It-Girls bald ein Revival ihrer weltweit bekannten Show veröffentlichen – Paris ist schon jetzt ganz begeistert, wie sie in einem Interview mit E! News deutlich machte: "Das hier wird einfach so legendär sein und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans es sehen."

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Oktober 2024

Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton bei der "The Simple Life"-Premiere im Dezember 2003

