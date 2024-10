Red Carpet mit Tochter: Daniela Katzenberger kontert Kritik

Daniela Katzenberger (38) wehrt sich gegen Kritik! Vor wenigen Tagen war die TV-Bekanntheit zum ersten Mal mit ihrer Tochter Sophia Cordalis (9) auf dem roten Teppich. Bei dem Event, das an einem Samstagabend stattfand, trug die Kleine ein weißes Tüllkleid und Make-up und posierte gemeinsam mit ihren Eltern. Während einige das Auftreten der jungen Sophia kritisierten, verteidigt ihre Mutter das nun auf Instagram: "Bevor hier wieder jede Menge Quatsch erzählt wird: Die Veranstaltung war an einem Samstag, um 18.30 Uhr. Sophia hat also nicht bis nachts die Kuh fliegen lassen, sondern ist mit Lucas um 20 Uhr ins Hotel gefahren."

In ihrer Story nahm die Influencerin weiter Stellung und erläuterte, dass Sophia nicht regelmäßig bei öffentlichen Auftritten dabei sein wird. Die Katze ging auch auf die Kritik ein, dass Sophia, trotz ihres jungen Alters, geschminkt auf dem roten Teppich erschien. Sie verteidigte dies mit den Worten: "Sophia darf auch mal meine Wimperntusche benutzen oder sich Lipgloss draufschmieren... Ich durfte das auch als Kind." Für Daniela stehe es außer Frage, dass der abendliche Ausflug für ihre Tochter ohne negative Folgen war.

Daniela ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Reality-TV-Bereich und ist seit 2014 mit dem Sänger Lucas Cordalis (57) liiert. Die beiden heirateten 2016, ein Jahr nachdem ihre Tochter Sophia das Licht der Welt erblickte. Den Alltag der Familie können Fans regelmäßig auf Social Media verfolgen, wo Dani einen offenen Einblick in ihr Leben gibt. Sie zeigt sich oft humorvoll und unbeschwert, was sie bei ihren Fans besonders beliebt macht. Auch der Kritik an Sophias Red-Carpet-Auftritt kann sie mit einem Lächeln begegnen!

Barbara Insinger / Future Image / ActionPress Sophia Cordalis, Tochter von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im August 2024

