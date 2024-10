So gefällt Devin und Jan das neue "Die Bachelorette"-Konzept

In diesem Jahr gab es eine ganz besondere Neuheit bei Die Bachelorette: Erstmals buhlen sowohl Männer als auch Frauen um das Herz der Rosenkavalierin. Doch was halten die Kandidaten selbst davon? Promiflash hat bei Devin, der in diesem Jahr um das Herz von Stella Stegmann (27) kämpft, nachgehakt. Der Sonnyboy macht im Gespräch klar: Trotz anfänglicher Skepsis sei Devin vom neuen Konzept begeistert! "Am Anfang dachte ich schon: 'Okay, wo bin ich jetzt hier hineingeraten?' Und dann dachte ich mir aber nach ein paar Tagen: 'Okay, ich glaube, es ist mal was anderes.' Die Show hat jetzt irgendwie zehn Staffeln und war bisher immer gleich und ein neuer Anstrich hat der Sendung, glaube ich, auch ganz gutgetan", betont Devin.

Auch für Jan, der die Show bereits verlassen musste, war Stella als erste bisexuelle Bachelorette "eine absolute Überraschung". "Ich habe mich ja für eine ganz normale Staffel, so wie man es kennt, beworben", erklärt der 34-Jährige gegenüber Promiflash, fügt dann aber hinzu: "Es war eigentlich überhaupt kein Problem und auch in der Villa, auch wenn man das in der Ausstrahlung jetzt hin und wieder mal nicht gesehen hat, war es überwiegend wirklich sehr harmonisch zwischen Frau und Mann."

Jan musste in der elften "Die Bachelorette"-Folge die Show verlassen, Devin hingegen steht gemeinsam mit seinen Kontrahenten Ferry und Martin im großen Finale. Auch die Mama der Rosenkavalierin durfte den 28-Jährige bereits kennenlernen – Inge war jedoch kein großer Fan von Devin: Ihrer Meinung nach passe der Sales Manager aus Stadthagen optisch nicht zu ihrer Tochter. Dennoch räumte sie ein: "Ihm liegt wirklich sehr viel an dir."

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan, Stella Stegmann und Jan bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

Anzeige Anzeige