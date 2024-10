So hart trainieren Chris Broy und Diogo für Fame Fighting

Fame Fighting steht vor der Tür. Bei dem Sportevent am 9. November werden unter anderem Diogo Sangre (30) und Chris Broy (35) in den Ring steigen. In einem Video, das Bild zur Verfügung steht, geben die Realitystars nun einen Einblick in ihr Training. Zurzeit befinden sich die beiden TV-Bekanntheiten in Thailand, wo sie sich einem harten Sportprogramm unterziehen. "Ich bin momentan in Bestform. Ich gehe komplett an meine Grenzen. Ich gebe alles, was ich nur kann. Ich gehe bis zur Ohnmacht, bis zum Kotzen", verrät Chris dem Blatt.

Auch Diogo legt sich beim Training ins Zeug. Der ehemalige Temptation Island-Verführer erzählt der Tageszeitung: "Wir fangen direkt morgens früh an. Gerade erst wach geworden und dann müssen direkt die Arme hoch. Und das, nachdem gestern auch so eine harte Einheit war." Neben den üblichen Boxübungen arbeiten die Jungs auch an ihrer Schnellkraft, Stärke und Ausdauer. Der Trainingsalltag in der thailändischen Hitze ist hart, doch der Tätowierer möchte alles geben, um im Ring erfolgreich zu sein.

Die Kämpfe versprechen Spannung pur. Wie Fame Fighting auf Instagram verkündete, wird Chris in knapp zwei Wochen gegen Aleksandar Petrovic (33) in der Gewichtsklasse Superschwergewicht antreten. Diogo wird sich dem Germany Shore-Star Bobby Chamberz entgegenstellen müssen. Der Influencer scheint keine Angst vor seinem Gegner zu haben. Unter dem Beitrag kommentierte er: "Das wird das krasseste Fame-Fighting-Event aller Zeiten! Versprochen!" Die beiden TV-Kollegen kämpfen im sogenannten Cruisergewicht.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-Bekanntheit

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

