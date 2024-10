So sieht Jeremy Allen White im Bruce-Springsteen-Biopic aus

Jeremy Allen White (33) wird im Film "Deliver Me From Nowhere" den jungen Bruce Springsteen (75) spielen. Und nun gibt es endlich ein erstes Bild, das den Schauspieler in der Rolle des ikonischen Musikers zeigt. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Produktionsfirma 20th Century Studios das Bild – es zeigt Jeremy mit Lederjacke, Holzfällerhemd und den typisch krausen Haaren, die Bruce als junger Musiker hatte. Ein genaues Datum für die Filmpremiere gibt es noch nicht, aber laut 20th Century soll das Biopic noch 2025 ins Kino kommen. Dafür beweist der erste Eindruck aber, dass der "The Bear"-Darsteller die richtige Wahl zu sein scheint, denn er sieht dem "Born to Run"-Interpreten verblüffend ähnlich.

Diese Meinung teilen offenbar auch die Fans. In den Kommentaren zeigt sich sehr deutlich, dass sie Jeremy als The Boss, wie Bruce genannt wird, schon jetzt toll finden. "Tolles Casting", betont ein User begeistert. Ein weiterer schreibt: "Ich hoffe, es gibt bald einen ersten Teaser!" Noch andere sind sicher, bereits die große Flut an Filmpreisen am Himmel zu sehen: "Ich rieche eine Oscar-würdige Leistung!" Ob Jeremy es mit seiner Performance bis zu den Academy Awards schafft, wird sich dann wohl im nächsten Jahr zeigen. Aber er soll wohl alles dafür geben: Denn für die Vorbereitung nahm er sogar Kontakt zu dem legendären Rockstar auf und schrieb mit ihm Mails hin und her.

"Deliver Me From Nowhere" soll kein klassisches Biopic werden, das die Geschichte des Protagonisten von Anfang an chronologisch erzählt. Viel eher geht es um die Entstehung des Albums "Nebraska" von 1982, das eine Besonderheit in Bruce' Diskografie darstellt. Die Platte schlägt einen sehr tiefgründigen Tonfall an und in den Stücken beschäftigt sich der Sänger mit Erfahrungen, Schicksalsschlägen, Höhen und Tiefen aus den Blickwinkeln von Kriminellen, gesellschaftlichen Außenseitern und natürlich sich selbst. Aufgenommen hatte er den Longplayer größtenteils allein mit seiner Akustikgitarre und der Mundharmonika in seinem Schlafzimmer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige