Bruce Springsteen begeistert von Jeremy Allen Whites Gesang

Bruce Springsteen (75) findet klare Worte für den Schauspieler seiner Filmbiografie. Jeremy Allen White (33) wird den Sänger in dem Film "Deliver Me from Nowhere" verkörpern, der auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes basiert. Darin wird die Entstehung von Bruces bahnbrechendem Album "Nebraska" aus dem Jahr 1982 behandelt. In der "Graham Norton Show" plauderte der Musikstar über Details der Filmproduktion, in die er selbst ein wenig involviert ist. Auf die Frage, ob Jeremy Bruces Stimme lippensynchronen wird, erklärte er, dass dies gar nicht so einfach wäre, da eine eigene Interpretation der Lieder gemacht werden müsse: "Es ist schwierig, aber er ist ein großartiger Schauspieler und singt ziemlich gut."

Jeremy selbst soll begeistert von dem Projekt sein. Bei den Emmy Awards 2024, wo er für seine Darstellung des Carmy in "The Bear" ausgezeichnet wurde, äußerte er sich gegenüber The Hollywood Reporter über seine Rolle in "Deliver Me from Nowhere". Der "Shameless"-Star schwärmte von einem "wirklich wunderschönen Team von Leuten" und freute sich über Bruce Springsteens Unterstützung.

Dieser blickt auf eine über fünf Jahrzehnte lange Karriere zurück, doch aufhören will er noch lange nicht. Der "Born in the U.S.A."-Sänger verkündete in einem Video auf X Folgendes: "Uns gibt es schon seit 50 verdammten Jahren. Wir gehen nirgendwo hin! Es wird keine Abschiedstour für uns geben!" Ein Grund zur Freude für die Fans, obwohl einige ihrer Sorgen nicht unbegründet scheinen: Dieses Jahr musste der 75-Jährige mehrere Shows absagen, da er Probleme mit seiner Stimme hatte.

Getty Images Jeremy Allen White, 2023

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

