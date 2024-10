Bizarr? Lizzo präsentiert ihre schrägen Halloween-Kostüme

Halloween steht vor der Tür! Wie jedes Jahr schmeißen sich Promis auf der ganzen Welt schon jetzt in ihre Kostüme. Auch Lizzo (36) kann sich nicht mehr zurückhalten. Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert die Sängerin gleich zwei Kostüme! Allerdings stiftet eins davon eher Verwirrung. In einem knallroten Ganzkörperanzug und einem weißen Korsett tanzt die Sängerin in mehreren Beiträgen vor der Kamera. Dazu trägt sie High Heels, eine blaue Perücke und weiße Plüschohren. "Weiß einer, was sie sein soll?", fragen vermehrt Fans in den Kommentaren. "Ich dachte erst, das soll die sexy Version von Mr. Krabs [aus Spongebob Schwammkopf] sein", meint ein anderer User. Einige andere vermuten, dass es etwas mit Lizzos Merchandise zu tun haben könnte. Möglicherweise ist es eine Figur für zukünftige Musikvideos oder andere Projekte.

Das zweite Kostüm der Sängerin findet unter ihren Anhängern schon mehr Zustimmung. Vor allem Fans der Show "South Park" fahren total auf die Verkleidung ab. In einer Folge der Cartoon-Show macht sich die Serie nämlich über den Körper der Sängerin lustig, indem sie ein Medikament für Gewichtsverlust nach Lizzo benennt. Das scheint die "Good As Hell"-Interpretin allerdings kaltzulassen. Tatsächlich setzt sie dem Ganzen noch einen obendrauf und verkleidet sich als lebensgroße Verpackung des Medikaments. Aber damit nicht genug: Denn mit diesem Kostüm könnte sie auch all die Kritiker auf den Arm nehmen, die ihr vorgeworfen haben, das Medikament Ozempic anzuwenden. Schon oft wehrte sich die Sängerin gegen diese Vorwürfe: Ihren aktuellen Gewichtsverlust habe sie nämlich nur durch Training und gute Ernährung geschafft.

Im August dieses Jahres kündigte Lizzo an, sich eine Pause zu gönnen. Sie wolle sich ein ganzes Jahr lang auf ihren inneren Frieden konzentrieren und sich um ihren Körper kümmern. Seitdem zeigt die Musikerin sich immer wieder beim Sport und gibt Einblicke in ihre Ernährung. Oft stand sie deswegen schon in der Kritik: Sie gab an, für ihren Gewichtsverlust ihre vegane Diät aufgegeben zu haben. Und obwohl sie in einem Beitrag auf ihrem Social-Media-Account extra erklärte, dass sie sich so wohlfühlt und viel Recherche betrieben hatte, konnten das viele ihrer Anhänger nicht verstehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo an Halloween, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige