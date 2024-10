Cringe? Cathy Hummels präsentiert ihr Halloween-Kostüm

Die Stars sind im Halloween-Fieber. Auch Cathy Hummels (36) verzichtet nicht darauf, sich für den bevorstehenden Grusel-Feiertag zu verwandeln – und gewährt ihren Instagram-Followern jetzt einen kleinen Blick auf ihr diesjähriges Kostüm. In einem Video präsentiert die Moderatorin ein halbseitiges Totenkopf-Make-up und extrem lange, schwarze Fingernägel. Dazu schreibt sie: "Ich hatte so einen Hunger auf…? Ich hab mir das beste Stück Fleisch gekrallt, das ich finden konnte. [...] PS: Ratet mal… morgen löse ich auf! War groß und saftig."

Die Fans scheinen sich in ihrer Meinung zu Cathys Kostüm uneinig zu sein. "Supermodel und supersexy", drückt beispielsweise ein Nutzer seine Begeisterung aus, während ein anderer anmerkt: "Deine langen Fingernägel sehen cool aus." Dagegen scheinen einige User eher weniger beeindruckt von dem Beitrag der Kampf der Realitystars-Bekanntheit zu sein. "Alles ist immer so cringe", findet ein Follower. Dem schließt sich ein weiterer an: "Sehr verloren diese Person."

Es scheint, als stehe die Influencerin nach ihrem Shitstorm bei einigen noch immer nicht im guten Licht. In einer Folge ihres Podcasts "Hummeln und Fische" sprach Cathy gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer über das Thema, ob Menschen mit Übergewicht höhere Krankenkassenbeiträge zahlen sollten – und bejahte diese These. "Wenn du krankhaft isst, weil dir alles egal ist und du bist übergewichtig und hast keine Krankheit, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte", erklärte die Ex von Mats Hummels (35).

Getty Images Cathy Hummels, August 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2024

