Darum ist Halloween für Prinz Harry und Meghan so besonders

Im Jahr 2016 bedeutete Halloween für Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) etwas ganz Besonderes. Die beiden waren damals erst etwa vier Monate zusammen und entschieden sich dazu, gemeinsam eine Halloween-Party zu besuchen. In der Netflix-Doku-Serie "Harry & Meghan" zeigte das Paar völlig private Fotos, auf denen sie sich für das gruselige Fest zum Thema Apokalypse verkleidet hatten. Mit ihren jeweiligen dunklen Lederkostümen verbargen sie automatisch auch ihre Identitäten. Diese Tatsache nutzten Harry und seine Liebste, um einen letzten Abend inkognito zu genießen, bevor jeder von ihrer Romanze erfuhr. "Es war so toll", schwärmte Meghan in der Doku und ergänzte: "Wir hatten einen riesigen Spaß."

In seinen Memoiren "Spare" gab Harry weitere Einblicke in diesen unvergesslichen Abend. So beschrieb der Bruder von Prinz William (42), wie er sich das "Mad Max"-Kostüm seines Freundes geliehen habe und Meghan einen Tarnanzug mit zerrissenen Shorts sowie Netzstrümpfen trug. Er fasste die Nacht detailliert zusammen: "Die Party war laut, dunkel, betrunken – ideal. Mehrere Leute haben sich umgedreht, als Meg durch die Räume ging, aber niemand hat zweimal auf ihr dystopisches Date geschaut." Der 40-Jährige betonte außerdem, wie sehr er diese alten Zeiten vermisse und sich wünsche, wieder eine solche Verkleidung zu tragen.

Solche wilden Partys wie noch vor acht Jahren dürften für die Zweifacheltern mittlerweile seltener vorkommen. Das royale Ehepaar entschied sich vor einiger Zeit dazu, die britische Heimat von Harry zu verlassen und nach Montecito in Kalifornien zu ziehen. Dort kursieren derzeit jedoch hartnäckige Gerüchte über angebliche Spannungen in ihrer scheinbar harmonischen Beziehung. Wie unter anderem das Montecito Journal berichtete, gibt es Spekulationen, dass die zwei zunehmend getrennte Wege gehen sollen. Zuletzt wurde das Pärchen stets ohne den jeweils anderen bei ihren öffentlichen Auftritten gesichtet, wodurch diese Gerüchte aktuell immer häufiger werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Bogotá, Kolumbien

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

