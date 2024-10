Viele Solo-Auftritte: Droht Prinz Harry und Meghan Trennung?

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sorgen erneut für Schlagzeilen: In ihrer Wahlheimat Montecito in Kalifornien kursieren Gerüchte über Spannungen in ihrer Ehe. Lokale Medien wie das Montecito Journal berichten über Spekulationen, dass das royale Paar zunehmend getrennte Wege geht. In den letzten Wochen wurden beide mehrfach bei öffentlichen Auftritten gesehen, jedoch stets ohne den jeweils anderen an ihrer Seite. Diese Entwicklungen werfen Fragen über den Zustand der Beziehung des Ehepaares auf, das sich 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen hat.

Der ehemalige "Fleet-Street"-Korrespondent Richard Mineards, der seit 13 Jahren in Montecito lebt und für das Montecito Journal schreibt, thematisierte in seiner Kolumne die jüngsten Einzelauftritte der beiden. Während Harry alleine zu den WellChild Awards nach London reiste, besuchte Meghan die Jugendorganisation Girls Inc. of Greater Santa Barbara, um das neue Programm "Social Media U" zu unterstützen. Dort soll sie laut einem der Gründer gesagt haben, sie sei "eine der am meisten gemobbten Personen der Welt". Ein Insider dementierte jedoch diese Aussage und betonte, Meghan habe lediglich über ihre Erfahrungen mit Online-Mobbing gesprochen. Die getrennten Auftritte und die unterschiedlichen Engagements der beiden nähren die Gerüchte um mögliche Eheprobleme weiter, obwohl Freunde das Gegenteil behaupten.

Abseits der öffentlichen Auftritte hat das Paar mit seinem neuen europäischen Domizil Pläne geschmiedet, die möglicherweise auch Familienbesuche einschließen könnten. Trotz der zurückliegenden Höhen und Tiefen ihrer Beziehung zeigt sich Meghan entschlossen, dem medialen Druck standzuhalten. Eine nahestehende Quelle betonte Meghans Priorität, das Wohl ihrer Kinder, Archie (5) und Lilibet (3), über alles andere zu stellen. Der Kauf eines portugiesischen Anwesens könnte auch eine Möglichkeit bieten, familiäre Bindungen zu stärken, da die Einladung an König Charles (75), seinen Sohn und die Enkelkinder dort zu besuchen, offen bleibt.

Getty Images Herzogin Meghan in Kolumbien, August 2024

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

