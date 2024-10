Ex Gigi stichelt gegen Wilson: Dana Feist versteht es nicht

Gigi Birofio (25) und Wilson sind beide Teil des "Love Island VIP"-Casts. Der italienische TV-Casanova ist jedoch gar nicht so gut auf den Are You The One?-Star zu sprechen, denn er lernte zuletzt Gigis Ex-Partnerin Dana Feist kennen. Daher lässt Gigi es sich nicht nehmen, auf Social Media gegen Wilson zu sticheln – eine unnötige Aktion, wie Dana im Interview mit Promiflash deutlich macht. "Ich finde, dass Gigi sich da gar nicht einmischen sollte", stellt sie bei Denise Mertens (34) Halloweenparty klar. Sie erklärt genervt: "Eigentlich hatten wir kein böses Blut mehr miteinander. Aber wenn er meint, er muss jetzt hier wieder Stress anfangen, dann soll er das machen." Von der ewigen Zickerei hat sie wohl die Nase gestrichen voll.

Gigi habe Wilson vorgeworfen, dass er mit den Gefühlen von Frauen spiele und in Wahrheit längst in einer Beziehung sei, obwohl er bei "Love Island VIP" den Single spielt. Das geht Dana gegen den Strich: "Da denke ich mir: 'Du bist der größte Fremdgeher, du verarschst ja wohl alle Frauen. Du solltest mal ganz leise sein!'" Sie sei sich sicher, dass Gigi sich in näherer Zukunft nicht ändern werde. "Wenn man ernsthaftes Interesse an meinem Ex hat, sollte man mit Vorsicht und Bedacht da rangehen", empfiehlt Dana.

Ihr Ex-Partner Gigi habe sich mittlerweile für sie in einen Fremden verwandelt, gesteht Dana. "Ich sehe ihn und ich empfinde gar nichts", meint sie gegenüber Promiflash. Das könnte wohl an seinem Verhalten während der Beziehung liegen – darüber sprach auch Gigi zuletzt bei "Love Island VIP" ausführlich. Unter anderem plauderte er aus, dass er Dana mit seiner Tätowiererin betrogen habe. Der 25-Jährige beteuerte jedoch, er würde so etwas niemals wieder machen und gab zu: "Ich will nie wieder einen Menschen, den ich liebe, so leiden sehen. Das war so schlimm."

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, 2024

