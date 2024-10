Heidi Klum wird bei Halloweenkostüm-Enthüllung immer nervös

Heidi Klum (51) hat zugegeben, dass sie vor der Enthüllung ihrer berühmten Halloween-Kostüme immer noch nervös wird. Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin verrät im Interview mit People, dass sie immer "aufgeregt" sei, bevor sie ihre aufwendigen Kostümierungen der Öffentlichkeit präsentiere. "Ich bin immer nervös", betont Heidi und erklärt genauer: "Weil es keine wirkliche Anprobe gibt. Ich kann kein echtes Fitting machen, bevor ich es trage. Ich weiß also nie, ob alles funktioniert, bis zum Tag selbst. Und dann passiert etwas, und ich denke: 'Oh Gott.'"

In der Vergangenheit kam es tatsächlich schon zu ungeahnten Problemen mit einem ihrer Kostüme. 2006 habe sich Heidi in Anlehnung an Adam und Eva als XL-Apfel verkleidet. Allerdings habe sie sich bis zum Gruselfest keine Gedanken darüber gemacht, wie sie denn überhaupt zu der Party komme, erzählt das Model gegenüber dem Magazin. Am Abend habe sie dann festgestellt, dass sie mit ihrem ausladenden Kostüm gar nicht ins Auto passte. "Ich kam durch keine normale Autotür", erinnert sich Heidi und fügt hinzu: "Also mussten sie mir in letzter Minute ein Cabrio besorgen, damit ich überhaupt in das Auto einsteigen konnte, um mitfahren zu können."

Die gebürtige Deutsche ist bekannt für ihre extravaganten Halloween-Kostüme, die sie bei ihrer jährlichen Halloween-Party in New York City präsentiert. Im vergangenen Jahr verkleidete sie sich als Pfau für ihre Feier im Marquee Nightclub. In den Jahren zuvor erschien sie beispielsweise als überdimensionaler Wurm, als alte Frau oder als Horror-Alien. 2024 sorgte Heidis Mann Tom Kaulitz (35) zudem für einen amüsanten Red Carpet-Moment: Während die GNTM-Chefin als farbenfroher Pfau über den roten Teppich stolzierte, begleitete Tom seine Liebste als bleiches Ei.

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum als Zombie-Angler und riesiger Regenwurm, Oktober 2022

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

