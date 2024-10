Kein Milliardär: Bruce Springsteen shoppt gerne "Unnötiges"

Bruce Springsteen (75) hat Gerüchte über sein angebliches Milliardenvermögen energisch dementiert. In einem Interview mit The Telegraph stellte der 75-jährige Musiker klar: "Ich bin kein Milliardär. Ich wünschte, ich wäre es, aber das haben sie total falsch verstanden." Trotz Berichten des Magazins Forbes, das sein Vermögen kürzlich auf über 1.016.823.812 Euro schätzte, betont Bruce, dass diese Zahlen nicht der Realität entsprechen.

Der "Born in the U.S.A."-Sänger gibt außerdem zu, dass er viel Geld für überflüssige Dinge ausgegeben hat. Zudem legt er großen Wert darauf, die Mitglieder seiner E Street Band fair zu entlohnen: "Ich zahle meiner Band eine enorme Menge Geld", erklärte Bruce und fügte hinzu, dass dies ein Schlüssel zu seinem Erfolg sei. Trotz des Verkaufs seines Musikkatalogs für 500 Millionen Dollar im Jahr 2021 und einer erfolgreichen Welttournee, die 2023 Einnahmen von 379,5 Millionen Dollar erzielte, sieht er sich selbst nicht als Milliardär. Die genauen Zahlen wollte er allerdings nicht preisgeben.

Bruce ist seit 1991 mit Patti Scialfa (71) verheiratet, die ebenfalls Mitglied der E Street Band ist. Patti, die seit 2018 an multiplem Myelom, einer seltenen Form von Blutkrebs, leidet, hat sich seitdem von Tourneen zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Bei der Premiere der Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" beim Toronto Film Festival sprach sie offen über ihren Kampf gegen die Krankheit. "Das beeinträchtigt mein Immunsystem, daher muss ich einfach vorsichtig sein, was ich entscheide zu tun und wohin ich gehe", erklärte sie. Bruce und Patti haben gemeinsam drei Kinder: Evan, Jessica (32) und Samuel.

Getty Images Bruce Springsteen, am 13. September 2024 in Baltimore, Maryland.

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa bei den Tony Awards in New York, am 10. Juni 2018

