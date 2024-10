Lacht Steve Kazee über Channing Tatum und Zoës Trennung?

Am Dienstagabend machten überraschende Nachrichten die Runde: Ein Insider behauptete, dass Channing Tatum (44) und seine Verlobte Zoë Kravitz (35) sich getrennt haben. Nur wenige Stunden danach teilte Steve Kazee (49), der Verlobte von Channings Ex-Frau Jenna Dewan (43), einen mysteriösen Beitrag auf Instagram. In seiner Story veröffentlichte der "Shameless"-Schauspieler das Wort "Haha" dutzendfach in Großbuchstaben auf schwarzen Hintergrund. Ist das etwa seine Reaktion auf die Nachricht vom Ende der Beziehung des Hollywood-Paares?

Die genauen Gründe für die Trennung des "She's the Man"-Stars und der "Batman"-Darstellerin sind bisher nicht bekannt. Die beiden hatten sich im Jahr 2021 am Set von "Blink Twice" kennengelernt – einem Film, bei dem Zoë Regie führte und Channing die Hauptrolle spielte. Seither gingen sie gemeinsam durchs Leben und bestätigten im Oktober 2023 sogar ihre Verlobung. Noch im August zeigten sie sich verliebt auf dem roten Teppich und schienen überglücklich. Doch in der vergangenen Woche löste Zoë die ersten Trennungsspekulationen aus: Bei einem Spaziergang durch New York trug die Tochter von Lenny Kravitz (60) ihren Verlobungsring nicht.

Vor Zoë war Channing mit Jenna, der Mutter seiner Tochter, zusammen. Die Filmstars trennten sich 2018 nach neun Jahren Ehe – im Oktober desselben Jahres reichte die "Step Up"-Tänzerin die Scheidung ein. Doch es dauerte ganze sechs Jahre, bis sich die Ex-Partner einigen konnten. Ihren langwierigen Rechtsstreit um die Einnahmen des Magic Mike-Franchise konnten sie erst im September dieses Jahres beilegen. Könnte diese jahrelange Familienfehde also vielleicht der Grund für Steves Reaktion auf die Trennung sein?

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

Getty Images Channing Tatum and Jenna Dewan im August 2017

