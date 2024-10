Gwen Stefani teilt ihre erste Halloween-Erinnerung mit Blake

Pop-Ikone Gwen Stefani (55) reist in die Vergangenheit und teilt auf Instagram ein bislang ungesehenes Foto vom ersten Halloween mit ihrem Ehemann Blake Shelton (48). Das Bild zeigt die Sängerin in einem Country-Kostüm neben ihrem Liebsten, der ein gestreiftes Hemd und eine Kappe mit der Aufschrift "Wienerschnitzel" trägt und in die Kamera strahlt. Zu dem Schnappschuss schrieb Gwen: "Ich traf dich im Oktober, ich hatte nichts zu verlieren. Verkleidet wie ein Country-Girl, ich wusste, dass du das magst. Ich wusste, dass ich dich unter dem Halloween-Mond küssen muss."

Wie People berichtet, soll die Aufnahme an Halloween im Jahr 2015 bei einer Privatparty von Jared Leto (52) entstanden sein. Interessanterweise trafen sich die Musiker zum ersten Mal im April 2014 bei den Dreharbeiten zur Castingshow "The Voice". Zu dieser Zeit waren beide noch mit anderen Partnern verheiratet – Gwen mit Gavin Rossdale (59) und Blake mit Miranda Lambert (40). Dennoch sollen damals bereits die Funken zwischen den beiden gesprüht haben, und eine Quelle verriet dem Magazin, dass sie "flirty" waren und sich gegenseitig unterstützten. Ihre Beziehung wurde im November 2015 bestätigt, und 2021 gingen sie den Bund der Ehe ein.

Abseits ihrer Karriere als Musiker haben sich Gwen und Blake erfolgreich eine harmonische Beziehung aufgebaut. In einer Episode der "Jennifer Hudson Show" im Oktober beschrieb Gwen Blake als jemanden, der mit Humor und Geduld ihr Leben erhellt. "Der Typ hat so viel Geduld und so viel Freundlichkeit in seinem Herzen", schwärmte die Sängerin.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024

