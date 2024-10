Hailey Bieber teilt ersten Mini-Einblick von Baby Jack Blues

Hailey Bieber (27) schwebt im Babyglück. Das Model und Ehemann Justin (30) wurden vor wenigen Monaten erstmals Eltern. Auch wenn Instagram-Follower das Gesicht von Baby Jack Blues bisher nicht sehen durften, können sie sich jetzt über etwas anderes freuen: Im Netz veröffentlicht die Neu-Mama einen Schnappschuss, der die kleinen Füße des Kleinen zeigt! "Happy Halloween", schreibt sie dazu und appelliert gleichzeitig an ihre Fans, sich an der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl zu beteiligen: "Geht raus und wählt".

Zwar hält Hailey ihren Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, ein paar Einblicke in ihren Alltag als Mama teilt sie aber trotzdem. So sprach sie erst kürzlich in ihrem ersten Interview nach der Geburt darüber, wie sie es schafft, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen. "Ich mache nur Dinge, mit denen ich komfortabel bin, sowohl emotional als auch mental", betonte die 27-Jährige gegenüber Women's Wear Daily. Sie habe sich eine "kleine Auszeit" genommen, um sich danach wieder auf ihr Unternehmen konzentrieren zu können.

Die Tochter von Stephen Baldwin (58) ist bereits seit einigen Jahren mit Justin zusammen. Sie und der Sänger lernten sich 2009 kennen, fingen jedoch erst weitaus später an, sich zu daten. Im Juli 2018 machte das Paar seine Verlobung öffentlich und gab sich nur zwei Monate später während einer intimen Zeremonie das Jawort. Im vergangenen August machte dann Jack Blues das Liebesglück von Hailey und dem "Baby"-Interpreten komplett, wie sie in den sozialen Medien verkündeten: "Willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber".

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Biebers Sohn Jack Blues, Oktober 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

