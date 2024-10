Halloween-Queen? Noah Cyrus rockt einen sexy Gothic-Look

Halloween steht vor der Tür. Für diesen schaurig-schönen Feiertag legen sich die Stars und Sternchen ordentlich ins Zeug, um in ihren Kostümen zu überzeugen – so auch Noah Cyrus (24). In ihrer Instagram-Story präsentiert die Sängerin jetzt, was sie sich für dieses Jahr einfallen lassen hat: Sie geht als Thorn aus dem Animationsfilm "Scooby-Doo und das Hexen-Gespenst", die zu der fiktiven Gothic-Rock-Band Hex Girls gehört. Für ihre Verwandlung trägt sie ein figurbetontes, schwarzes Kleid mit roten Details sowie dazu passende Opernhandschuhe, aus denen ihre langen, rot lackierten Fingernägel herausgucken. Außerdem setzt sie auf ein düsteres, dramatisches Make-up mit dunklem Lippenstift.

Die Schwester von Miley Cyrus (31) begeistert jedoch nicht nur in ihrem Gothic-Look, den sie mit einem Fledermaus-Halsband sowie schwarzen Stilettos weiter abrundet – sie beweist auch, dass sie ziemlich glaubhaft als Thorn ist. Um ihren Followern ihr Kostüm zu zeigen, veröffentlicht sie ein Video, in dem sie das Band-Mitglied imitiert: Zunächst schreitet Noah einen Flur in Richtung der Kamera entlang, bevor sie wie der animierte Charakter Gitarre spielt. Dabei hat die "July"-Interpretin das Instrument zwar nicht in der Hand, überzeugen kann sie aber trotzdem.

Die 24-Jährige scheint viel Spaß daran zu haben, mit ihrem Aussehen zu spielen. Erst vergangenen Monat posierte sie öffentlich in einem Look, mit dem sie einer verstorbenen Pop-Ikone aus den 1950er-Jahren verblüffend ähnlich sah. Das zeigen Fotos, die der Daily Mail vorliegen: Noah ließ sich auf den Straßen New York Citys in einem eleganten Outfit bestehend aus einem braunen Kleid, schwarzen Plateauschuhen und voluminösen, federnden blonden Locken ablichten – und erinnerte währenddessen sehr an Marilyn Monroe (✝36).

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Cyrus im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige