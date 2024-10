Harry Styles mit 240 Mio. Euro der reichste Brite unter 30

Harry Styles (30) gehört wohl zu den beliebtesten Musikern der heutigen Zeit. Das einstige One Direction-Mitglied feierte auch außerhalb der britischen Boyband weltweit eine Menge Erfolge – die sich laut Heat jetzt auch in seinem Geldbeutel bemerkbar machen. Auf der sogenannten "Rich List" des UK-Magazins befindet er sich mit einem Vermögen von umgerechnet 240 Millionen Euro auf dem ersten Platz und ist damit der reichste Brite unter 30 Jahren. Außerdem besitzt er rund 200 Millionen Euro mehr als zu dem Zeitpunkt, als One Direction 2016 eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegte und er ein Vermögen von circa 44 Millionen Euro hatte.

Doch damit nicht genug. Der "Adore You"-Interpret hat sich mit seinen drei Studioalben und seinen Welttourneen nicht nur ein erstaunliches Vermögen aufgebaut, er verfügt auch noch über das Doppelte von Dua Lipa (29). Die Sängerin steht mit 125 Millionen Euro auf dem zweiten Platz. "Dua und Harry setzen weiterhin die Maßstäbe für den britischen Pop. Aber ihr wahrer Verdienst ist wahrscheinlich noch höher, dank der Macht ihrer Marken", erklärt die Talentmanagerin Dermot McNamara als Reaktion auf die Liste gegenüber The Sun.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Harrys Erfolg jedoch vermutlich eher Nebensache. Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, verstarb sein One-Direction-Kollege Liam Payne (✝31) kürzlich nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels. Das versetzte nicht nur die Fangemeinde in tiefe Trauer, sondern auch ihn und die restlichen Boyband-Stars Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31). "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. [...] Wir lieben dich, Liam. Dein Louis, Zayn, Niall und Harry", schrieben die vier Männer in einem gesammelten Statement auf Instagram, bevor der 30-Jährige in einem eigenen Post betonte: "Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, ihm dabei zur Seite zu stehen."

Getty Images Dua Lipa im Oktober 2024

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, und Louis Tomlinson im September 2014

