War Liam Paynes tödlicher Sturz tatsächlich ein Unfall?

Der tragische Tod von Liam Payne (✝31) wirft immer mehr Fragen auf. Der One Direction-Star ist aus bisher noch ungeklärten Umständen vom Balkon seines Zimmers im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires, Argentinien, gestürzt und tödlich verunglückt. Paula Varela, eine argentinische Rundfunkjournalistin, behauptete gegenüber dem TV-Sender Canal 13, dass Überwachungskameras den tragischen Sturz festgehalten hätten. In den Videoaufnahmen soll laut der Journalistin zu erkennen sein, dass der Sänger fiel, nachdem er auf dem Balkon ohnmächtig geworden war. Laut Paula handelt es sich folglich nicht um einen bewussten Sprung, sondern um einen Unfall infolge eines vermeintlichen Ohnmachtsanfalls.

Die argentinischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen weiterhin die Todesumstände und prüfen, welche Rolle ein bestimmter Hotelmitarbeiter dabei gespielt haben könnte. Während des Hotelaufenthaltes hatten sich der Angestellte und der Sänger angefreundet. Diese Beziehung stehe nun laut der Rundfunkjournalistin im Mittelpunkt der Ermittlungen. Wie sie nämlich gegenüber dem TV-Sender sagte, soll der Hotelangestellte verdächtigt werden, Liam Drogen bereitgestellt zu haben. Zuvor sei der Mitarbeiter vom Hotelmanagement explizit angewiesen worden, dies nicht zu tun.

Liams tragischer und plötzlicher Tod hat die Welt erschüttert. Der Engländer startete seine musikalische Laufbahn im zarten Alter von 16 Jahren bei der Casting-Show The X Factor, wo er als Teil der Boyband One Direction weltweiten Ruhm erlangte. Vor allem seine damaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31) waren nach Bekanntwerden seines Todes schockiert. "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. Zu gegebener Zeit und wenn alle wieder zu Kräften gekommen sind, wird es mehr zu sagen geben", meldeten sie sich kurz nach Liams Ableben auf Instagram zu Wort.

Getty Images Liam Payne, August 2018

Getty Images One Direction im November 2014

