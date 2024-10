Hugh Grant enthüllt erstmals die Namen seiner zwei Töchter

Über die fünf Kinder von Hugh Grant (64) ist nur wenig bekannt. Bis zu seinem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" waren sogar die Namen seiner jüngsten zwei Sprösslinge unbekannt. In der Talkshow verrät der stolze Papa nun, dass die Achtjährige Lulu Danger heißt. "Wir dachten, es wäre cool, wenn sie später in Bars sagen könnte, dass ihr zweiter Vorname 'Danger' ist", erklärte der "Notting Hill"-Darsteller. Die Namensgebung seiner sechsjährigen Tochter habe er seinem Sohn John Mungo Grant (12) überlassen: "Er sagte: 'Kevin', weil das damals sein liebster Minion war." Doch nach einer Weile habe er sich für den Vornamen "Blue" entschieden, da das seine Lieblingsfarbe ist.

Hugh liebt seine Töchter über alles, doch es gibt einen Tag, an dem sie ihm nicht ganz geheuer sind. "Lulu und Blue stehen zu sehr auf Halloween", berichtet der 64-Jährige dem Talkmaster. Am liebsten verkleiden sich die beiden Mädels nämlich als die Zwillinge aus dem Horrorfilm "The Shining" und jagen ihren Nachbarn einen Riesenschrecken ein: "Wir haben schon Zettel bekommen, auf denen stand: 'Schickt eure Kinder bitte nicht mehr zu uns!'"

Blue, Lulu und John stammen aus Hughs Beziehung mit der Fernsehproduzentin Anna Eberstein (41). Darüber hinaus hat der Brite noch zwei weitere Kinder mit der Schauspielerin Tinglan Hong. Tabitha Xiao Xi ist inzwischen 13 Jahre alt, während ihr jüngerer Bruder Felix Chang vergangenen Dezember seinen elften Geburtstag feierte. Das Leben des Hollywoodstars hat sich dank seiner Kids grundlegend verändert. "Plötzlich liebst du jemanden mehr als dich selbst. Das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen. Sie lieben dich und das ist ganz bezaubernd", schwärmte er gegenüber People.

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

Getty Images Hugh Grant, britischer Schauspieler

