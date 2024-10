Trotz Trennung: Channing Tatum und Zoë drehen Film zusammen

Vor wenigen Stunden behauptete ein Insider, dass Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) nicht länger ein Paar sein sollen. Kurz bevor diese News öffentlich wurde, repostete der Magic Mike-Star auf Instagram aber noch einen Beitrag über ihr gemeinsames Filmprojekt "Alpha Gang". Der Schauspieler teilte dazu einen Screenshot eines Artikels, in dem neben ihm und Zoë auch Riley Keough (35) sowie Dave Bautista (55) als Gesichter des Streifens bekannt gegeben wurden. Der Zeitpunkt des Posts dürfte auf Channing und Zoës Fans merkwürdig wirken – zumal noch nicht bestätigt ist, ob die beiden tatsächlich kein Paar mehr sind.

Eine Quelle erklärte lediglich gegenüber People, dass Channing und Zoë fortan getrennte Wege gehen würden. Mehr Informationen, wie beispielsweise warum die beiden Hollywoodstars plötzlich Schluss gemacht haben sollen, gab der Informant nicht preis. Auch die Tatsache, dass das Liebes-Aus genau am gleichen Tag wie ihr gemeinsames Filmprojekt publik wird, sorgt für heftige Diskussionen. Zumal es in den vergangenen Monaten so wirkte, als wenn Channing und seine Zoë ein Herz und eine Seele gewesen seien. "Danke, dass du mich gefunden hast und dass du mich siehst. Ich hab dich für immer. Ich und du, Rücken an Rücken, gegen alles", schwärmte der 44-Jährige im September noch auf Social Media von seiner Partnerin.

Channing und Zoë lernten sich vor drei Jahren kennen, als die Tochter von Lenny Kravitz (60) ihn für ihr Regiedebüt in "Blink Twice" besetzte. Die beiden lösten sofort Spekulationen über eine mögliche Romanze aus. Im vergangenen Oktober wurde sogar bekannt, dass die beiden sich verlobt haben. Zoës Vater berichtete damals erfreut über das junge Glück im Interview mit Radio2: "Er passt zu ihr und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!"

Channing Tatum, Schauspieler

Channing Tatum and Zoë Kravitz, 2024

