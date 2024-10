Kindheitsdrama: Joey Kellys Sohn erlitt Schädelbruch

Diesen schrecklichen Moment wird Joey Kelly (51) wohl niemals vergessen. Sein Sohn Luke Kelly (24) hatte im Alter von vier Jahren einen heftigen Unfall. Wie der Sohn einst bei Markus Lanz (55) verriet, versuchte er damals in seinem Hochbett zu turnen – dieses Vorhaben scheitertet jedoch, was fatale Folgen hatte. "Ich war arbeiten, meine Frau war im Bad und rief mich dann an, dass Luke diese super Idee hatte, dass er auf dem Bett einen Überschlag machen und auf den Füßen landen könnte. Aber dann ist er auf dem Kopf gelandet und hat sich den Schädel gebrochen, als er auf den Kopf fiel und sich einen Schädelbruch zuzog", erinnerte sich Papa Joey.

Luke wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. "Der Schädel war gebrochen. Komplett, so ein Riss wie bei einem Teller", erläutert der Extremsportler. Die Ärzte erklärten Joey, dass sein Sohn aufgrund der Verletzungen im Kopf blute. Wenn ihm nicht umgehend geholfen werde, "dann ist er gelähmt oder tot", habe man ihm mitgeteilt. Für den Familienvater war dieses Ereignis ein Schock, den er wohl nicht mehr vergessen wird. Luke hingegen kann sich an den Tag kaum noch erinnern. "Ich war zu klein, um zu wissen, wie lange wir ins Krankenhaus gebraucht haben. Ich habe aber noch mitbekommen, dass ich in der Nacht gebrochen habe", erklärte er in der Talkshow. Mittlerweile ist Luke 24 Jahre alt und wohlauf – einen bleibenden Schaden hinterließ der Schädelbruch nicht.

Luke ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Als Amateursportler feiert er regelmäßig Erfolge. So lief der Promi-Spross bereits im Alter von 14 Jahren seinen ersten Halbmarathon. Mit 16 Jahren nahm Luke, gemeinsam mit seinem Vater, als jüngster Teilnehmer aller Zeiten am größten Amateur-Radrennen der Welt teil. Nach rund acht Tagen erreichten sie damals die Ziellinie des "Race Across America", nachdem sie eine Strecke von fünftausend Kilometern – von der Westküste bis zur Ostküste der USA – zurückgelegt hatten.

