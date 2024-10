Missverständnis: Max Kruse ging versehentlich zum Urologen

Der berühmte Bundesliga-Star Max Kruse (36) musste in diesem Jahr als sechster Promi Big Brother verlassen. Nach dem Exit machte sich der Sportler erst mal auf den Weg zum Arzt, was er bereits während seiner Teilnahme ankündigte. Kürzlich teilte er in seiner Instagram-Story den Followern auf charmante Weise mit, dass der große Tag gekommen sei: "Ich gehe jetzt zum Urologen – und lasse mir mal meinen Arsch ziemlich gründlich untersuchen." Vor Ort merkte der Star dann seinen Fehler, als der Arzt ihm eröffnete: "Wir sind hier für den Penis zuständig und nicht für Ihren Arsch."

Nachdem der irritierte Fußballer über das Missverständnis aufgeklärt wurde, bekam er trotzdem seine Behandlung – wenn auch beim falschen Arzt. Seiner Erzählung zufolge hatte der Promi nämlich Angst vor Hämorrhoiden, die zum Glück nicht festgestellt wurden. Stattdessen fand der Urologe eine andere Unregelmäßigkeit an seinem Allerwertesten: Er hat dem Sportler etwas mit "Zysten oder Anal-Zysten, keine Ahnung, nie im Leben gehört" diagnostiziert.

Erst vor Kurzem überraschte Max seine Fans mit einem anderen, recht intimen Geständnis. Er enthüllte völlig ehrlich, dass er sich im Sommer 2018 das Bauchfett absaugen ließ, um die von ihm ungeliebten Dauerläufe in der Vorbereitung beim Fußball zu umgehen. In seinem Podcast "Flatterball" mit dem früheren Mitspieler Martin Harnik gab der Profisportler offen zu, was ihn zu dieser fragwürdigen Entscheidung führte: "Mein Gedanke war, dass ich die vier Wochen in der Sommerpause nicht laufen muss."

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2024

Getty Images Max Kruse, Oktober 2023

