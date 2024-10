Sam Pounds unter Beschuss: Streit um Liams Vermächtnis

Das ehemalige One Direction-Mitglied Liam Payne (✝31) hinterließ die Welt in tiefer Trauer, als er am 16. Oktober 2024 in Argentinien verstarb. Posthum sollte am 1. November ein gemeinsamer Song mit dem Grammy-Preisträger Sam Pounds unter dem Titel "Do No Wrong" erscheinen. Doch Sam entschied sich, die Veröffentlichung aus Respekt zu verschieben. Dass der Musiker den Song überhaupt noch veröffentlichen möchte und damit sein Geld verdient, scheint einigen Fans nun jedoch sauer aufzustoßen – auf Social Media wird Sam mit einer Welle negativer Kommentare konfrontiert. Der Vorwurf: Er wolle von Liams Tod profitieren. Sam wiederum betonte, die Erlöse sollten alle an eine Wohltätigkeitsorganisation gehen, die Liams Familie aussuchen solle.

In einem emotionalen Instagram-Post wehrt sich Sam gegen die Anschuldigungen und stellt klar, dass es ihm darum gehe, das kreative Erbe von ihm und Liam zu bewahren. "Liam wollte, dass ihr unsere Musik hört!", betont Sam und kritisiert, dass die Positivität einiger Fans von negativer Energie überschattet werden würde. Doch trotz der widrigen Umstände hält Sam an seiner Absicht fest, die Erinnerung an gemeinsame musikalische Momente mit Liam zu bewahren.

Liam war auch fernab von der Bühne für sein Engagement bekannt. Er hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, den er gemeinsam mit Sängerin Cheryl Cole (41) großzog. In Interviews sprach Liam oft über die Bedeutung von Familie und Musik in seinem Leben, zwei Bereiche, die ihm unermessliche Freude beschert haben. Während die Welt um ihn trauert, bleiben die Erinnerungen an seine Energie und Leidenschaft lebendig – ganz besonders wohl auch bei Menschen wie Sam, die Liam persönlich und beruflich sehr nahe standen und sein musikalisches Erbe weitertragen möchten.

Liam Payne, Sänger

Liam Payne im Dezember 2015 in Los Angeles.

