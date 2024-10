"Temptation Island"-Jessi wird ihrem Germain zu unnatürlich

Germain ist anscheinend ein Fan von Natürlichkeit – das lässt der Temptation Island V.I.P.-Kandidat nun zumindest in Folge fünf im Gespräch mit einer Verführerin andeuten. "Nicht zu viel" sollte es sein, erklärt der Realitystar. Seine Freundin Jessi beispielsweise scheint es für seinen Geschmack aber schon ein wenig übertrieben zu haben: "Mein Girl macht ab und zu ein bisschen zu viel. Ist nicht so geil. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach ein bisschen too much." Dass Germain "davon gar kein Fan" ist, wisse die Beauty – doch das hindert sie wohl nicht. Wie er weiter verrät, lasse sie weiterhin Eingriffe vornehmen, allerdings "halb heimlich". Im Großen und Ganzen habe der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer kein Problem mit Beautyeingriffen, doch hat er keine Lust darauf, dass Jessi in eine Art Schönheitswahn verfällt und es irgendwann zu viel wird. Er stehe eben einfach auf natürliche Frauen, wie er noch mal betont.

Aber auch Jessi beklagt sich im Gespräch mit einem Verführer über Dinge, die sie an ihrem Partner stören. So ist die 24-Jährige unzufrieden damit, dass Germain so selten mit ihr verreist. Die zwei sind mittlerweile seit über einem Jahr zusammen, waren aber erst einmal gemeinsam im Urlaub und das nur, weil sie ihm die Reise geschenkt hat. Doch sie würde gerne so viele weitere Orte gemeinsam mit ihrem Liebsten entdecken. Warum Germain nicht so gerne verreist, kann sich Jessi nicht erklären. Sie wird von den Zweifeln geplagt, dass das möglicherweise an ihr liegen könnte. Die Wahl-Berlinerin wünsche sich einfach einen dominanten Mann an ihrer Seite, der sie an die Hand nimmt und ihr die Welt zeigt.

Dass sich Jessi bei Germain mehr Dominanz wünscht, stellte sie von vornherein klar. Die Trash-TV-Bekanntheit hätte in ihrer Beziehung gerne eine traditionellere Rollenverteilung. "Manchmal wünsche ich mir, dass er ein bisschen mehr diese Männerrolle einnimmt und dass er irgendwann mal für seine gesamte Familie sorgen kann. Wenn wir irgendwann mal Kinder haben, möchte ich, dass er uns ernähren kann", erklärte sie im Gespräch mit ihren Mitstreiterinnen. Der 26-Jährige solle mehr Verantwortung für sie übernehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / germain_e Jessica Hnatyk und Germain, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige