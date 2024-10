Das wünscht sich "Temptation Island"-Jessi von ihrem Freund

In der zweiten Folge von Temptation Island V.I.P öffnet sich Teilnehmerin Jessica Hnatyk und spricht offen über ihre Beziehung zu Germain Wolf. Im Gespräch mit den anderen Kandidatinnen enthüllt sie, dass sie bestimmte Aspekte in ihrer Partnerschaft stören. Als besonders belastend empfinde sie, dass Germain keinen Führerschein hat: "Er hat kein Auto, ich habe ein Auto. Es ist schon ein Triggerpunkt, weil der Mann ist schon der, der mich fahren soll", erklärt Jessi während der Sendung. "Er hat keinen Führerschein. Er wollte das hier eigentlich gar nicht droppen", rutscht ihr das Detail versehentlich heraus.

Doch der Führerschein ist nicht das einzige Thema, das in der Beziehung von Jessi und Germain zu Reibereien führt. Die Ex on the Beach-Bekanntheit wünscht sich ein traditionelleres Rollenbild, das Germain nicht zu erfüllen scheint. Sie äußert den Wunsch, dass er mehr Verantwortung für sie übernehmen solle. "Manchmal wünsche ich mir, dass er ein bisschen mehr diese Männerrolle einnimmt und, dass er irgendwann mal für seine gesamte Familie sorgen kann. Wenn wir irgendwann mal Kinder haben, möchte ich, dass er uns ernähren kann", erklärt die Beauty ihre Bedürfnisse.

Jessi und Germain lernten sich im vergangenen Jahr bei "Ex on the Beach" kennen und wurden nach ihrer Teilnahme ein Paar. Im April dieses Jahres gaben die Reality-Sternchen bekannt, dass sie den nächsten Schritt wagen und nach einem Jahr Fernbeziehung in eine gemeinsame Wohnung in Berlin ziehen. Ob sie da noch immer zusammen wohnen, wird sich nach der Ausstrahlung von "Temptation Island V.I.P." zeigen. Jedoch gab es bereits vor wenigen Wochen Anzeichen, dass sie den Beziehungstest womöglich nicht bestanden haben. Germain wurde nämlich von einer Promiflash-Leserin mit einer fremden Blondine auf einer Party in Berlin erwischt. Die beiden haben wohl ziemlich eng miteinander getanzt.

Instagram / germain_e Germain Wolf, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

