Unbezahlte Steuer? Justin Bieber muss hohe Schulden bezahlen

Steckt Justin Bieber (30) in finanziellen Schwierigkeiten? Vor wenigen Tagen berichteten US-amerikanische Medien, dass der Popstar seine ehemaligen Manager verklagen wolle, weil sie angeblich sein Vermögen falsch verwaltet hätten. Doch damit nicht genug: Wie The Sun verkündet, kämpft der "Baby"-Interpret jetzt auch noch mit immensen Steuerschulden. Grund dafür ist sein Haus im Coachella Valley, das er im Jahr 2023 für den Preis von umgerechnet circa 15 Millionen Euro erwarb. Auf dieses luxuriöse Anwesen soll der Sänger keine Grundsteuer bezahlt haben, weshalb er nun umgerechnet 350.000 Euro nachzahlen muss.

Aus offiziellen Unterlagen, die dem US-amerikanischen Magazin vorliegen, geht hervor, dass die Hälfte der Zahlung bis zum 10. April kommenden Jahres zu begleichen ist. Die andere Hälfte war jedoch bereits vor knapp zwei Wochen fällig. Warum hat der Popstar diese nicht beglichen? Ein Insider verriet vor wenigen Tagen beunruhigende Details über Justins Umgang mit Geld. "Er gibt monatlich ungeheure Beträge aus. Zu einem Zeitpunkt konnte er nicht einmal eine Kreditkarte bekommen", wollte der Informant im Gespräch mit Page Six wissen. Besonders für Privatjets, Immobilien und Spenden an Kirchen greife der Musiker tief in die Tasche.

Im Mai trennte sich Justin von seiner ehemaligen Geschäftsführerin Lou Taylor (59) und ihrer Firma Tri Star Sports and Entertainment Group, mit der er zuvor 18 Monate lang zusammengearbeitet hatte. Diese wolle er nun laut Medienberichten wegen falsch verwalteten Vermögens anklagen. Doch im Gespräch mit The Sun weist ein Vertreter der Plattenfirma alle Vorwürfe von sich. "Wir haben in den 18 Monaten unserer Zusammenarbeit nichts falsch gemacht. Wir waren nicht an irgendwelchen angeblich unbezahlten Immobilienrechnungen beteiligt", heißt es in der Stellungnahme.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, August 2024

Getty Images Justin Bieber, Sänger

