Werden Taylor Swift und Travis Paten des Mahomes-Babys?

Dass Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) mit Patrick (29) und Brittany Mahomes (29) eng befreundet sind, ist keine Neuigkeit. Nun sollen die beiden Paare ihre Verbindung allerdings noch weiter stärken wollen, indem der Musikstar und die Football-Legende die Paten des neuen Mahomes-Babys werden. Laut einem Insider gegenüber The Sun ist das Paar die erste Wahl, was sowohl an den starken Familienwerten des Superstar-Duos als auch an der tiefen Freundschaft zwischen den beiden Paaren liegen soll. "Patrick und Brittany lieben es, Zeit mit Travis und Taylor zu verbringen", verriet die Quelle. Auch Patricks und Brittanys Kinder, Sterling (3) und Bronze (1), sollen die beiden sehr mögen, was den Mahomes bei ihrer Entscheidung geholfen hat.

Die beiden Kinder haben die Sängerin und den NFL-Spieler wohl schon als Patentante und -onkel akzeptiert. "Die Kinder lieben Travis und nennen ihn 'Onkel Travis'. Taylor wird auch schon als ihre Tante angesehen. Sie ist so lieb zu ihnen, und sie lieben sie", erzählte der Insider gegenüber dem Newsportal. Das Power-Couple soll demnach bereits zur Familie gehören. Mit der dreijährigen Sterling soll Taylor auch schon viel Zeit verbracht haben – die beiden backen nämlich gerne!

Die Ernennung von Taylor als Patentante würde die Gerüchte von einem Streit zwischen ihr und Brittany endgültig aus der Welt räumen. Die beiden zeigen sich nämlich immer seltener gemeinsam bei Spielen der Kansas City Chiefs. Fans sehen den Grund dafür in ihren unterschiedlichen politischen Meinungen: Während Taylor öffentlich für Kamala Harris (60) wirbt, unterstützte Brittany Donald Trump (78). Ein neuer Instagram-Post der Ehefrau des NFL-Quarterbacks, auf dem Taylor Brittanys Bauch berührt, wirkt den Gerüchten allerdings entgegen. Und auch der Insider ist sich sicher, dass die politische Differenz kein Ausschlusskriterium sein wird: "Sie lieben die Tatsache, dass sie viele der gleichen Werte teilen, auch wenn sie zu manchen Themen unterschiedliche Meinungen haben können."

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes' Tochter Sterling Skye Mahomes, August 2024

https://www.instagram.com/p/DA6Nf6jJBKr/?locale=de&img_index=1 Taylor Swift, Brittany Mahomes und Lyndsay Bell im Oktober 2024

