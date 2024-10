Wird alles besser? Marc Terenzi wurde aus Klinik entlassen

Vor rund zwei Monaten sorgte Marc Terenzi (46) ordentlich für Schlagzeilen: Der Sänger hatte sich aufgrund von Alkoholproblemen und einem Zusammenbruch nach der Trennung von Verena Kerth (43) selbst in eine Berliner Klinik einweisen lassen. Wie Bild berichtet, wurde das ehemalige Boyband-Mitglied nun entlassen. "Ich bin wieder draußen. Ich bin am Mittwoch entlassen worden", erklärte Marc gegenüber dem Magazin. Er habe 70 Tage in der Einrichtung verbracht.

Einige Zeit nach seiner Einweisung hatte der Musiker gegenüber dem Blatt betont, wie zufrieden er mit der Entscheidung war: "Die Klinik war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte das schon so viel früher machen sollen", gestand Marc sich ein und verriet weiter: "Ich habe hier ein neues und besseres Bild von mir bekommen. Was die letzten 20 Jahre schiefgelaufen ist. Wieso ich immer wieder Probleme hatte. Ich bin immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen."

Kurz nach seinem Zusammenbruch hatte sich eine Freundin des ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten zu Wort gemeldet und Bild berichtet, dass sie seine "toxische Beziehung" zu Verena als Auslöser für seinen Zustand sehe. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr", gab sie an und fügte hinzu, dass er dieses Gefühl versuche, mit Alkohol zu betäuben.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022 in München

