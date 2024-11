Endlich so weit: "Deadpool & Wolverine" startet im Stream

Das Warten für Marvel-Fans hat endlich ein Ende: Diejenigen, die das Marvel-Abenteuer Deadpool & Wolverine mit Ryan Reynolds (48) und Hugh Jackman (56) in den Hauptrollen im Kino verpasst haben, können den Blockbuster ab dem 12. November vom Sofa aus genießen. Dann startet einer der erfolgreichsten Filme endlich im Stream auf Disney+. Die Begeisterung ist riesig, wie unter dem Ankündigungspost bei Instagram zu sehen ist, wo sich die Herzen sammeln. "Na endlich!", schreibt ein User und bekommt jede Menge Zustimmung. "Den könnte ich mir locker noch zwei-, dreimal ansehen", freut sich ein weiterer Fan.

Der Marvel-Kracher ist nicht das Einzige, auf das sich Zuschauer freuen können – auch die ersten Weihnachtsfilme laufen an: So hat Disney mit "Weihnachten im Anflug" ein ganz besonders niedliches Abenteuer in petto. Der Puppen-Animationsfilm erzählt die Geschichte einer kleinen Eule, die sich inmitten des Weihnachtstrubels in den Weihnachtsbaum auf dem Rockefeller Plaza verirrt. Auch die Herzen von Musikfans düften höher schlagen: Am 29. November startet die Doku "Beatles '64", die Hollywood-Regisseur Martin Scorsese (81) produziert hat.

Wer aber lieber Serien schaut, soll ebenfalls nicht enttäuscht werden. Besonders spannend: Am 13. November startet die Horrorserie "Grotesquerie" mit der ersten Staffel. Darin spielt auch NFL-Star Travis Kelce (35) eine Rolle – es ist sein erster größerer Schauspieljob. Außerdem feiert Ende des Monats unter anderem "Doctor Odyssey" seine Deutschland-Premiere. Das Drama mit Joshua Jackson (46) in der Hauptrolle erzählt von einem Schiffsarzt, der Höhen und Tiefen auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt – praktisch ein internationales Traumschiff. Wer eher mit Crime etwas anfangen kann, darf sich auf die erste Staffel von "Interior Chinatown" freuen.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Juli 2024

Disney Travis Kelce und Raven Goodwin in "Grotesquerie"

