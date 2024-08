Channing Tatum bewundert Hugh Jackmans Wolverine-Umsetzung

Neben Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) konnte sich auch ein weiterer Hollywoodstar eine Rolle in Deadpool & Wolverine sichern. Channing Tatum (44) schlüpfte für den neuesten Marvel-Streifen in die Rolle des Gambit. Im Interview mit The Daily Telegraph schwärmt der Magic Mike-Darsteller von seiner Zeit am Set und hebt vor allem die schauspielerische Leistung seines Co-Stars Hugh hervor. "Ich bin ausgeflippt, ich habe den Verstand verloren und die Tatsache, dass er einfach so klasse ist und so gut in dem ist, was er tut, und dass er sich immer noch Sorgen macht", schwärmt er von den Dreharbeiten mit Hugh.

Als großer Fan des Marvel-Universums war es ein ganz besonderer Moment für Channing, als er Hugh zum ersten Mal in seiner Rolle als Wolverine in Aktion erleben durfte: "Für mich wird es nie einen anderen Wolverine geben. Ich hatte ein tiefgreifendes, existenzielles Erlebnis, als ich mich umdrehte und Wolverine neben mir stand." Für den 44-Jährigen sei Hugh der einzige Schauspieler, der dieser Rolle würdig ist. Für den Fall, dass der "Free Guy"-Darsteller sich von seiner Superheldenrolle zurückzieht, gebe es laut dem "Step Up"-Star "niemanden, der ihn ersetzen kann".

Dass Hugh erneut Wolverine verkörpert, ist keine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich hatte er seine Zeit als X-Men-Charakter schon vor einigen Jahren abgeschlossen. Das verriet der Schauspieler bei der Pressekonferenz des Filmes in Berlin in Anwesenheit von Promiflash. "Ich habe es wirklich ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass ich nicht mehr Wolverine spielen will", betonte der 55-Jährige. Im Sommer 2022 erhielt Ryan jedoch während einer Autofahrt einen Anruf von Hugh: "Ich hielt an, rief Ryan an, weil ich wusste, dass er einen weiteren Film drehen würde, und sagte: 'Ich will es tun.'"

Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine

Getty Images Filmstars Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Berlin 2024

