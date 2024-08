Die Kinocharts erobert: Blake Lively stürzt Ryan vom Thron

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) besetzten mit ihrem Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine während der letzten Wochen die Spitze der Kinocharts. Das ändert sich jetzt! Laut Deadline erobert Blake Livelys (36) neuer Film "It Ends With Us" den ersten Platz – damit stößt sie ihren Mann Ryan vom Thron. Die Romanze soll mittlerweile etwa 6,9 Millionen Euro eingespielt haben, während bei dem Superhelden-Kracher bisher rund 6,4 Millionen zusammenkamen. Für Blake ist "It Ends With Us" somit eine ihrer erfolgreichsten Produktionen – nach "Green Lantern" ist die Romanverfilmung in Sachen Einspielergebnis außerdem ihr zweitbester Film.

Auch wenn "It Ends With Us" die Zuschauer begeistert, wird der Erfolg von kritischen Gerüchten überschattet. Hinter den Kulissen der Produktion soll es nämlich brodeln. Dass Regisseur und Darsteller Justin Baldoni (40) bei gleich mehreren Promo-Events fehlte, sorgte für Spekulationen, der Cast habe sich verkracht. Lediglich bei der Premiere traf man den "Jane The Virgin"-Darsteller an – dort posierte er aber nicht mir seinen Co-Stars. "Es ist nicht alles so, wie es scheint. Es steckt vielmehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und die [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben", verriet ein Insider gegenüber People. Es soll zu Spannungen und Konflikten gekommen sein. Was genau vorgefallen ist, ist aber nicht bekannt.

"It Ends With Us" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Schriftstellerin Colleen Hoover – der deutsche Titel lautet "Nur noch ein einziges Mal". Der Liebesroman hat eine treue Fangemeinde, 2022 kam der zweite Teil raus. Entsprechend besorgt waren die Fans, der Film könne zu sehr von der Vorlage abweichen und in einer Enttäuschung enden. Doch Blake beruhigte die Community in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Ich glaube nicht, dass man, wenn man das Buch gelesen hat und den Film sieht, nicht begeistert sein wird. Daran habe ich wirklich hart gearbeitet", betonte sie. Allerdings gebe es immer Leute, denen das Buch besser gefalle.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Sony Pictures Blake Lively als Lily und Brandon Sklenar als Atlas in "It Ends With Us"

