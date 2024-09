Fans entsetzt: Hugh Jackman trug als Wolverine eine Perücke

Für Deadpool & Wolverine schlüpfte Hugh Jackman (55) nach knapp sieben Jahren wieder in seine Paraderolle des Wolverine. Auf Instagram gibt der Schauspieler nun Einblicke hinter die Kulissen des Kino-Hits – unter anderem auch in die Maske. Besonders fällt den Fans dabei die Nachbildung seines Gesichtes auf, welche auch die ikonische Frisur des Filmhelden trägt! "Das war eine Perücke?", "Oh mein Gott, nicht die Perücke!" oder auch "Ich frage mich, ob das Brusthaar auch fake war", kommentieren die User entsetzt unter dem Beitrag.

Bei einer Sache musste vom Filmteam allerdings nicht nachgeholfen werden. Für die muskulöse Wolverine-Figur habe Hugh hart trainiert. Besonders auf seine Ernährung habe der Filmstar achten müssen: 6.000 Kalorien soll er täglich zu sich genommen haben, um Masse aufzubauen. "Hast du etwa gekochte Steine gegessen, oder was?", witzelte Jimmy Fallon (49) in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", als er von Hughs speziellem Essensplan erfuhr. "Ja, manchmal habe ich die Steine auch frittiert", spaßte der Marvel-Star daraufhin, erklärte dann aber: "Es sind nicht die Kalorien, die man möchte. Zum Beispiel hat die Hälfte einer Pizza bereits 6.000 Kalorien. Aber nein, ich habe Hähnchen und Tilapia und Bohnen gegessen."

Ganze 24 Jahre lang verkörpert der Australier nun schon Wolverine. Dass er damit einen prägenden Eindruck bei vielen Fans hinterlassen hat, rühre Hugh sehr. "Ich gehe damit nicht leichtfertig um. [...] Niemand hier setzt jemanden mehr unter Druck als wir uns selbst, und ich kann für mich sagen, dass Wolverine tatsächlich das Fundament meiner Filmkarriere ist. Es war das größte Privileg für mich, ihn zu verkörpern", verriet er auf der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" in Anwesenheit von Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman hinter den Kulissen von "Deadpool & Wolverine"

Anzeige Anzeige

Instagram/ Hugh Jackman Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige