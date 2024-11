Erster Teaser zu "Squid Game" Staffel zwei begeistert Fans

Die Premiere von Squid Game ist schon über drei Jahre her. Damals fesselte die brutale Serie, in der Freiwillige für eine riesige Geldsumme ihr Leben riskierten, ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Nun veröffentlicht Netflix endlich den ersten Teaser für die zweite Staffel auf YouTube. Das Konzept scheint das gleiche zu sein wie in der ersten Ausgabe der Dramaserie. Auch auf einen alten Bekannten können sich die Zuschauer freuen: Gi-hun, der schon vor drei Jahren den grünen Trainingsanzug mit der Nummer 456 trug, befindet sich wieder unter den Kandidaten in der Arena.

Besonders die Anwesenheit des Gewinners aus Staffel eins sorgt bei den Fans für Begeisterung. Ein User kommentiert: "Er ist nicht zurückgekommen, um das Spiel zu gewinnen. Er ist zurückgekommen, um das Spiel ein für alle Mal zu beenden." Ein anderer Zuschauer freut sich: "Endlich geht es weiter! Ich fand Staffel eins schon cool, mal schauen, wie Staffel zwei wird." Allerdings sind manche User auch skeptisch. "Wo ist jetzt der Unterschied zu Staffel eins?", heißt es in einem Kommentar.

Doch der kurze Clip deutet auch ein paar Neuerungen an. Der maskierte Spielleiter verrät den Kandidaten: "Nach Beendigung eines jeden Spiels können Sie abstimmen, ob abgebrochen werden soll. Dann können Sie mit dem bis dahin gesammelten Geld nach Hause gehen." Wenn sich die Kandidaten dazu entscheiden, weiterzuspielen, erhöht sie die Gewinnsumme. Dem Video nach zu urteilen, sorgt diese Regel für einige Konflikte unter den Teilnehmern. Ab dem 26. Dezember können sich die Zuschauer ein eigenes Bild machen, ab dann läuft die Show bei Netflix.

Anzeige Anzeige

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Anzeige Anzeige

Netflix Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo in "Squid Game"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige