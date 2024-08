Noch dieses Jahr: Dann startet zweite "Squid Game"-Staffel

Netflix beendet das Serienjahr mit einem wahren Knaller! Bereits die erste Staffel des koreanischen Dramas Squid Game hielt die User in Atem. Schon im Finale wurde den Zuschauern klar, dass es eine Fortsetzung geben muss. Nun steht endlich das Erscheinungsdatum der heiß ersehnten zweiten Staffel fest! Wie ein Teaser auf YouTube verrät, wird "Squid Game" noch in diesem Jahr weitergehen – genauer gesagt am 26. Dezember. Die Streamingdienstnutzer können sich damit über noch ein weiteres Geschenk unter dem Weihnachtsbaum freuen.

Der Clip gibt zudem bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen. Darin teasert der Zeremonienmeister der tödlichen Spiele an: "Drei Jahre sind vergangen. Wollt ihr wieder spielen?" Doch damit nicht genug – denn auch eine dritte und letzte Staffel von "Squid Game" wird verkündet. Die Wartezeit für das große Finale soll sogar nicht allzu lang sein: Bereits im kommenden Jahr soll der Netflix-Hit einen Abschluss finden.

"Squid Game" ist nicht der einzige Serienknaller, der in diesem Jahr noch eine neue Staffel bekommen wird. Bereits in wenigen Wochen geht Emily in Paris mit Lily Collins (35) in der Hauptrolle in die nächste Runde. Auch das Finale des Stalkerdramas um Joe Goldberg You soll noch in diesem Jahr stattfinden, ein Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Dass die Dreharbeiten der vierten Staffel von Outer Banks mittlerweile beendet sind, lässt darauf schließen, dass auch die Pogues bald wieder auf Schatzsuche gehen könnten.

PETE DADDS/NETFLIX Die Aufseher in "Squid Game: The Challenge"

Netflix Lily Collins in "Emily in Paris"

