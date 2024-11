Haben sich Kerry Katona und Ryan Mahoney etwa getrennt?

Ist bei Kerry Katona (44) und ihrem Verlobten Ryan Mahoney alles aus und vorbei? Das deutet die ehemalige Sängerin der Atomic Kitten zumindest auf Instagram an. Als die Britin über einen Krankenhausbesuch bei ihrer Mutter Sue spricht, fragt ein Fan sie, ob der behandelnde Arzt Single sei. Kerry antwortet mit einem Augenzwinkern: "Nein, aber ich bin es!" Weiter ging sie auf ihre mutmaßliche Trennung nicht ein – ob sie ihren Kommentar ernst meinte, ist also nicht ganz klar.

In den vergangenen Monaten schien es bei der 44-Jährigen und ihrem Verlobten nicht gut zu laufen. Gegenüber OK! Magazine verriet sie kürzlich, dass sie und Ryan sich oft zoffen. "Ryan und ich haben uns [in letzter Zeit] auch wie Hund und Katz gestritten, also hatten wir nicht die beste Zeit. Wir sind im Moment nicht in einer guten Lage", erklärte Kerry und fügte hinzu: "Aber ich bin in solchen Situationen gerne ehrlich, denn niemand ist perfekt und jeder hat seine Probleme." Der 36-Jährige äußerte sich bisher weder zu den Beziehungsproblemen noch zu der angeblichen Trennung.

Kerry und der Fitnesstrainer hatten sich vor rund sechs Jahren über eine Dating-App kennengelernt. Im August 2020 ging Ryan vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen – eigentlich wollten sie sich dieses Jahr in Las Vegas das Jawort geben. Die Trauung musste allerdings in letzter Minute abgesagt werden, da Kerrys Kinder nicht kommen konnten. Im Sommer betonte die TV-Bekanntheit noch, dass trotz der gecancelten Hochzeit alles in Ordnung sei. Ryan habe eine tolle Bindung zu ihren Töchtern und wolle sie sogar adoptieren, sobald sie geheiratet hätten. "Ich liebe ihn und er will sie offiziell adoptieren. Er hat sich ihren Namen auf den Rücken tätowieren lassen, nicht meinen", schwärmte Kerry im Gespräch mit Closer. Diese Pläne scheinen nun geplatzt zu sein.

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

