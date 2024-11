Im Casino: Pietro Lombardi verzockt öfter Tausende Euros

Pietro Lombardi (32) hat offenbart, dass er gerne mit seinen Freunden ins Casino geht und dabei auch mal mehrere Tausend Euro an einem Abend verliert. Der bekannte Sänger und DSDS-Juror verbringt regelmäßig Pokerabende in der Spielbank Monheim nahe Köln. Diese Leidenschaft für das Glücksspiel war immer wieder ein Streitthema in seiner Beziehung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). Im Gespräch mit Bild betont Pietro jedoch: "Ich bin weit davon entfernt, spielsüchtig zu sein." Die Besuche in der Spielhalle seien auch "nicht der Auslöser für den Streit" gewesen sein.

Der dreifache Vater erklärt weiter, dass es in der Beziehung "so ein paar Triggerpunkte" gäbe, die zu Zoff führten. An denen möchte Pietro jetzt arbeiten: "Therapien habe ich schon welche gemacht, mit Psychologen geredet, weil ich so schnell emotional werde. Ich hätte es mehr durchziehen müssen. Aktuell gehe ich nicht in Therapie, aber ich werde das auf jeden Fall wieder anfangen. Das habe ich Laura versprochen." Seit der Skandalnacht versucht Pietro scheinbar ernsthaft an sich zu arbeiten. "Seitdem ich wieder nach Hause durfte, gehe ich weniger raus. Ich erlebe gerade mit, was Laura jeden Tag leistet. Ich kann jetzt verstehen, dass sie abends ihre Ruhe haben und nicht noch mit mir Harakiri machen will", betont er gegenüber dem Blatt.

In der Nacht zum 7. Oktober kam es bei Pietro und Laura zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür: Häusliche Gewalt. Die Influencerin und ihr neugeborenes Baby wurden sogar in eine Klinik gebracht, und der 32-Jährige durfte sich seiner Familie für zehn Tage nicht nähern. Im Interview mit dem Boulevardmagazin verriet Laura die Hintergründe des Streits: "Es war am Abend, ich glaube, es war so gegen 17, 18 Uhr. Wir haben uns so lautstark gestritten, und dann hat Pietro auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen." Der Situation war die frischgebackene Mama nicht gewachsen: "Das kenne ich von uns nicht. Und ich war einfach so überfordert, war so aufgelöst. Ich konnte ihn dann halt nicht mehr handeln."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

