"Love Island VIP"-Yeliz knutscht Wunschkandidat Leandro

Bei "Love Island VIP" bandelte Yeliz Koc (30) bisher mit Frauenschwarm Gigi Birofio (25) an. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Influencerin hat nämlich bereits vor der Show ein Auge auf Leandro Fünfsinn geworfen. Der gelernte Industriekaufmann zieht in der dritten Folge der Kuppelshow zu Yeliz' Begeisterung dann tatsächlich zu den Promis in die Villa – bei einem romantischen Bootsausflug kommen sich die beiden näher und küssen sich sogar. "Leandro ist leider so ein Kandidat, da kann ich mich schon sehr schnell verlieben", gibt die Mutter einer Tochter offen zu.

Gigi hat mit dieser Situation sehr zu kämpfen und droht sogar mit dem Showabbruch. "Ich nehm den Flug nach Hause. Ich renne doch da jetzt nicht hinterher", schimpft der 25-Jährige im Interview und jammert: "Wieso fuckt mich das gerade ab? Ich bin Gigi!" Als Leandro den Jungs auch noch offen von seinem Kuss mit der 30-Jährigen erzählt, ist der Realitystar mit seinen Nerven endgültig am Ende. Sein Kumpel Yasin Mohamed (33), der in der Show ebenfalls mit Körben von den Damen leben muss, erklärt amüsiert: "Der Gigi dachte halt, dass ein Typ kommt, der sich so ein bisschen in die Hosen macht und so sagt: 'Oh Gigi, du bist der Gott.' Aber dem Typ ist das, glaube ich, komplett schnuppe."

Das Liebes-Aus mit Yeliz durchkreuzt wohl auch Gigis Zukunftspläne. Eigentlich möchte der TV-Casanova nämlich bald eine Familie gründen. "Ich hätte voll gerne eine kleine Tochter. Am liebsten würde ich schon nächstes Jahr Papa werden. Aber dafür fehlt mir noch die passende Frau. Vielleicht finde ich die ja bei 'Love Island VIP'", verriet Gigi vor wenigen Wochen im Gespräch mit Bild.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Marcellino Kremers, Gigi Birofio und Yeliz Koc, "Love Island VIP" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige