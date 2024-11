Travis Kelce zeigt Gesangstalent auf Jasons Weihnachtsplatte

Travis Kelce (35) trifft die Töne wie ein Profi. Der Bruder des NFL-Stars, Jason Kelce (36), wird auch in diesem Jahr sein eigenes Weihnachtsalbum herausbringen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Platte namens "A Philly Special Christmas" postet Jason ein Hinter-den-Kulissen-Video, das einen kurzen Einblick in Travis' Gesangskünste gibt. Ihr gemeinsamer Titel ist eine besonders persönliche Hommage an ihre Heimat Cleveland Heights. Darin singt der Sportler unter anderem: "Ich wandere durch die Straße meiner Heimatstadt, es muss Jahre her sein, seit ich hier war." Den Song wählte Jason ganz bewusst für seinen Bruder. "Ich glaube, wenn Travis es hört, wird er sich sehr darüber freuen", meint der ehemalige Center der Philadelphia Eagles stolz.

Mit seinen Gesangskünsten kann Travis seine Fans schon mal überzeugen. Die sind von dem kurzen Ausschnitt seines Songs ganz angetan. "Gibt es irgendwas, das Travis nicht kann? Alles, was der Mann anfasst, verwandelt sich in Freude, Spaß und Magie", schwärmt ein Fan in den Kommentaren begeistert. Ein anderer schließt sich an: "Mein Kiefer ist runtergeklappt, als ich Travis singen gehört habe." Manche Fans vergleichen den 35-Jährigen sogar mit einer der größten Stimmen in der Musik: "Travis hört sich ein bisschen wie John Legend (45) an. Kann es kaum erwarten, das Weihnachtsalbum zu hören." Das gemeinsame Duett der Geschwister wird am 1. November in voller Länge für die Fans zu hören sein.

Jasons Weihnachtsalbum hat bereits eine längere Tradition. Bereits zum dritten Mal performt der ehemalige NFL-Profi zusammen mit seinen Kollegen von den Philadelphia Eagles. Aber natürlich darf auch Travis dabei nicht fehlen, denn das Band der Brüder ist sehr eng. So widmete Travis Jason unter anderem seine Rückennummer – das ist nämlich das Geburtsjahr des 36-Jährigen. Sie unterstützen sich bei jeder Gelegenheit, sei es beim Super Bowl oder im gemeinsamen Podcast. Auch als Jason vergangenes Jahr seine Profikarriere beendete, war sein jüngerer Bruder zur Stelle. In seiner emotionalen Abschiedsrede erinnerte Jason sich unter Tränen daran, dass sie als Kinder unzertrennlich waren und den gemeinsamen Traum, einmal Footballprofis zu werden, hegten. Das rührte auch Travis zu Tränen.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Jason Kelce, Footballer

