Bye-bye Sydney: Isla Fisher verkauft ihr erstes Apartment

Isla Fisher (48) hat ihre Zweizimmerwohnung im grünen Stadtteil Woollahra in Sydney wohl mit ordentlichem Gewinn verkauft. Die "Die Hochzeits-Crasher"-Darstellerin ist Berichten zufolge "zufrieden" mit dem Verkaufserlös, nachdem sie eine geplante Auktion vergangenen Monat absagen musste. Isla kaufte das im Art-déco-Stil gehaltene Apartment 1995 für nur 158.000 Euro, kurz nachdem sie ihre Karriere mit der Rolle der Shannon Reed in der Seifenoper "Home and Away" startete. Das Domizil ist direkt am Rand des großen Centennial Parks gelegen und wurde erstmals im September für eine Million Euro gelistet – doch die Preisvorstellung musste laut Daily Mail aufgrund des "weichen" Marktes zweimal reduziert werden. Letztendlich fand der Verkauf am 22. Oktober in einer privaten Verhandlung statt, der finale Preis bleibt jedoch vertraulich.

Isla hatte die Immobilie mit gerade einmal 19 Jahren erworben, als sie gerade auf dem Weg war, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen in der australischen TV- und Filmbranche zu werden. Diese Wohnung blieb ihr auch während der Trennung von ihrem Ex-Mann Sacha Baron Cohen (53) erhalten und diente ihr über die Jahre als rentable Investition, während sie an Filmen wie "Die Unfassbaren" und "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" arbeitete. Nach ihrem Umzug nach Großbritannien wird gemunkelt, dass der Hollywoodstar derzeit in Hampstead, im Norden Londons, nach einem neuen Zuhause sucht – laut Daily Mail mit einem stolzen Budget von rund 14,5 Millionen Euro. Aktuell ist Isla im Vereinigten Königreich, um in ihrem neuesten Film "Bridget Jones: Mad About The Boy" die Rolle einer Single-Freundin der Protagonistin zu übernehmen.

Im April wurde bekannt, dass Isla Fisher und ihr Ehemann Sacha Baron Cohen nach 13 Ehejahren getrennte Wege gehen. Ihre Trennung hatte die 48-Jährige auf Social Media bekanntgegeben. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", erklärte sie damals. Laut The Sun soll Isla bereits 2022 Kontakt zur renommierten Scheidungsanwältin Fiona Shackleton aufgenommen haben, die auch Paul McCartney (82) bei seiner kostspieligen Trennung von Heather Mills (56) vertreten hatte.

Getty Images Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

