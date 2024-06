Skurriler Look: Isla Fisher am "Bridget Jones"-Set gesichtet

Das ist mal ein Look... Aktuell finden in London die Dreharbeiten zum vierten Teil von Bridget Jones statt. Neben Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) wird Isla Fisher (48) eine Rolle übernehmen. Auf Bildern, die Mirror vorliegen, ist der Rotschopf während einer scheinbar sehr interessanten Szene zu sehen. Isla trägt ein cremefarbenes Seidenunterhemd mit dazu passender Hose, die von einem transparenten Maxirock bedeckt wird. Dazu kombiniert sie einen orangefarbenen Mantel mit goldenen Details und braune Schuhe mit grauen Socken.

Auch Filmstar Hugh Grant (63) wird in dem Film "Bridget Jones: Mad About the Boy" wieder eine Rolle übernehmen – dieses Mal allerdings nur eine kleine, wie er gegenüber ET verriet: "Ich mache jetzt nicht mehr viel, ich habe nur noch ein paar Szenen." Obwohl der Wonka-Star in diesem Teil weniger Aufmerksamkeit bekommt als bisher, ist er ein großer Fan von dem Drehbuch. "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte. Und tatsächlich ist es eines der besten Drehbücher, die ich seit langem gelesen habe", schwärmte Hugh.

"Bridget Jones: Mad About the Boy" soll bereits im nächsten Jahr über die Kinoleinwände flimmern. Laut People basiert der Film, ebenso wie die älteren Komödien, auf einem Roman der britischen Autorin Helen Fielding (66). Auf die dritte Hauptfigur, die all die Jahre an der Seite von Renée und Hugh für Unterhaltung sorgte, müssen die Fans in der kommenden Verfilmung allerdings verzichten – Colin Firth (63) spielt dieses Mal nicht mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images "Bridget Jones"-Star Colin Firth

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Look von Isla? Hm. Sehr skurril. Ich bin gespannt, welche Rolle sie verkörpern wird. Sehr cooler Look. Ich weiß sofort, welche Rolle sie spielt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de