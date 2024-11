Darum hält sich Kim Virginia noch bedeckt zu ihrem "Mr. Big"

Vor kurzem plauderte Kim Virginia Hartung (29) aus: Der Realitystar ist wieder voll in love! Seit ihrem Flirt mit Mike Heiter (32) im vergangenen Jahr hatte sie ihr Leben als Single bestritten. Das hat sich nun zwar geändert, doch im Netz zeigt sie davon nichts. Auf die Nachfrage ihrer Fans, wann sie endlich ihren Neuen präsentiert, erklärt Kim auf Instagram: "Was ich bemerkt habe: Je mehr Paare aus der Öffentlichkeit posten und ein süßes Traumpaar abgeben wollen, umso schlimmer ist es hinter den Kulissen." Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin wolle ihren Freund, den sie liebevoll "Mr. Big" nennt, da nicht hineinziehen. "Ich bin momentan einfach gesegnet und genieße es, dass er anonym ist und ich nichts faken muss", gesteht sie.

Kim gibt ihren Fans dennoch einen kleinen Einblick in das Geschäft von Realitystars und Influencern und erklärt, die wenigsten Paare, die ihre Beziehung in die Öffentlichkeit tragen, seien wirklich glücklich miteinander. "Von Belügen, Betrügen bis Handgreiflichkeiten ist alles dabei", behauptet sie. Auf Social Media würden diese Paare trotzdem eine fröhliche Fassade präsentieren, "weil die Marke Traumpaar darunter leiden würde." Der Grund für diese Heuchelei sei ein ganz einfacher: "Da man als Paar am meisten Kohle machen kann." Für Kim käme das jedoch keinesfalls infrage.

Erst vor wenigen Tagen machte Kim ihre neue Liebe offiziell – zufälligerweise kurz nachdem ihre Ex-Flamme Mike im Promi Big Brother-Container um die Hand seiner Partnerin Leyla Lahouar (28) angehalten hatte. "Ich habe das nicht gemacht, um jemandem etwas zu versauen, weil es eh schon feststand", beteuerte sie jedoch auf Instagram und schwärmte: "Mein Mann unterstützt mich da."

Action Press / Matthias Wehnert Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Darstellerin

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

